Criza apei potabile continuă la Curtea de Argeș. 50.000 de oameni, afectați de patru luni de problemele cu apa

Situația rămâne critică în Curtea de Argeș și în alte trei localități din județ, unde zeci de mii de oameni sunt în continuare fără apă potabilă, în a patra lună de criză.

Sistemul de alimentare cu apă din Curtea de Argeș a fost oprit marți seară, pentru lucrări de tratare, iar localnicii au stat la coadă la izvoare pentru a-și asigura apa necesară traiului zilnic.

Autoritățile au instituit stare de alertă pentru 30 de zile după ce analizele au confirmat prezența unei bacterii periculoase în rețea.

Problemele durează de patru luni, pe fondul lucrărilor desfășurate la Barajul Vidraru. Directorul DSP Argeș, Sorina Honțaru, a declarat că în urma analizelor efectuate au fost descoperite nereguli grave.

”A fost identificată bacteria Pertigens în 3 probe din cele 5 recoltate la acea dată. Aceste probe au fost recoltate la două școli și în piața centrală din Curtea de Argeș. (...) Vom recolta din nou probe și vă vom comunica. Posibil apa să fie în continuare nepotabilă deoarece avem și modificări fizico chimice. Avem cantități mari de fier, aluminiu, mangan și clor rezidual”, potrivit directorului DSP.

Potrivit reprezentanților DSP, pe lângă prezența bacteriei, apa prezintă și modificări fizico-chimice semnificative, ceea ce ridică semne de întrebare privind siguranța utilizării ei chiar și pentru spălat.

Primăria municipiului Curtea de Argeș a anunțat miercuri că sunt 9 rezervoare de apă amplasate în oraș, de unde oamenii se pot aproviziona. Circa 50.000 de oameni sunt afectați de lipsa apei potabile.

Pe acest fond, oamenii sunt nevoiți să cumpere apă îmbuteliată pentru consum și să improvizeze soluții pentru igiena zilnică, în timp ce autoritățile își pasează responsabilitatea pentru criza prelungită.

Un raport tehnic întocmit de specialiștii Veolia și transmis autorităților locale scoate la iveală deficiențe grave la Stația de producție și tratare a apei potabile din Curtea de Argeș, instalație aflată în centrul atenției după scăderea accentuată a nivelului lacului Vidraru

Una dintre cele mai grave constatări vizează procesul de tratare. Apa brută, preluată din râul Argeș, ajunge în stație cu o turbiditate de 27 NTU, iar după decantare, valoarea scade abia la 25 NTU, o diferență foarte mică, ce indică un proces de coagulare-floculare aproape inexistent.

Specialiștii au mai constatat că soluția de sulfat de aluminiu era dozată într-o concentrație mult prea mică pentru a produce efectul necesar. În plus, instalația nu dispune de un instrument de măsurare a debitului injectat, fapt care face imposibil controlul precis al procesului.

Raportul indică o situație extrem de gravă: bazinele de apă filtrată nu au mai fost curățate și dezinfectate de aproximativ 20 de ani. În plus, turbiditatea apei, măsurată înainte de bazine, este mai mică decât cea din bazinul de aspirație al pompelor care trimit apa către consumatori, ceea ce reprezintă un indiciu că depozitele acumulate în bazine afectează calitatea finală.