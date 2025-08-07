Iliescu, îngropat „într-un parc de cartier”. Cum este explicată absența publicului de la funeraliile fostului președinte

Joi, 7 august, ora 10.00. În fața Cimitirului Militar Ghencea, soarele bate în asfaltul proaspăt măturat. Pentru prima dată, după mult timp, strada din fața cimitirului, uitată la marginea Sectorului 5, a fost curățată, iar bălăriile tăiate. Ba chiar, fațada de deasupra porții a fost vopsită de curând, după cum mărturisește o locatară. „Suntem privilegiați că a murit domnul Iliescu și ne-au mai dat și nouă cu mătura pe aici”, spune femeia. „Păcat că nu ne-au asfaltat strada, că mai sunt câteva gropi. Noi chiar ne așteptam să și asfalteze”, recunoaște aceasta.

În lipsa unui parc, cimitirul e singurul spațiu de joacă pentru copiii din zonă. Acolo se dau cu trotineta, acolo învață să-și țină echilibrul pe bicicletă. „Parcul nostru este cimitirul. Noroc că s-a lărgit în spate și nu sunt încă morminte,” spune ea, lipsită de ironie.

Joi, în ziua înmormântării, în fața „parcului”, aproximativ 60 de oameni au venit să-l conducă pe ultimul drum pe Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste. Numai că porțile cimitirului au rămas închise. Nici jurnaliștii n-au avut voie înăuntru. Doar echipa TVR a primit acces oficial.

Pe trotuar, o doamnă spune c-a venit singură, dintr-o loialitate care, în cuvintele sale, nu s-a stins niciodată. „Ion Iliescu a fost cel mai bun președinte pe care l-am avut eu. I-am prins pe toți. Și pe Ceaușescu, și pe Constantinescu, și pe Băsescu, etc. Dar Iliescu a fost ales corect. A fost corect și cu noi. Nu s-a dus după scandaluri. Ne-a reprezentat cu cinste peste tot, la Papa, la Bush, la Regina Elisabeta. Cu zâmbetul lui cuceritor, a făcut multe.”

Se numește Cornelia Baciu și arată că l-a votat „de fiecare dată, și eu, și familia mea”. Are 73 de ani și o amintire pe care n-a putut s-o ignore în ziua înmormântării: „La magazia de la țară, e și acum poza lui, pusă pe ușă. Când mi-am amintit de ea, am zis că nu pot să nu fiu aici.”

„Domnule Iliescu, nu ne lăsa!” Dar au lipsit toți

La câțiva metri, un domn venit special din Timișoara, începe să dialogheze: „Îmi pare foarte rău că lipsesc oamenii. Lipsesc cei care l-au votat, lipsesc cei care în ’89 strigau: Domnule Iliescu, nu ne lăsa! Sacrificiul dumnealui a fost pe măsura responsabilității pe care și-a asumat-o. Dar azi… lipsesc. Și lipsesc de peste tot.”

Lipsește și președintele în funcție. Lipsesc și alți foști șefi de stat.

Nici la Cotroceni, unde a fost depus două zile, nu s-au înghesuit prea mulți. Doar patru prezențe oficiale au fost consemnate la funeralii, la Cotroceni: Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Nicolae Văcăroiu și Ilie Bolojan. Un detaliu care, în opinia psihiatrului Gabriel Diaconu, spune mai mult despre cei absenți decât despre cel care a murit.

„Hai să fim realiști: Ion Iliescu a dispărut din viața publică acum mai bine de zece ani. Chiar dacă este o personalitate marcantă și chiar dacă majoritatea românilor știu în continuare cine este și cine a fost Ion Iliescu, asta nu înseamnă că mai antrenează sentimente actuale în rândul populației. Spre deosebire de Regele Mihai sau de Corneliu Coposu, care au fost activi până aproape de decesul lor, Iliescu ducea o viață extrem de retrasă de mult timp”, explică el.

Expertul amintește că la funeraliile Regelui Mihai, mii de români s-au strâns la ceremonialul din București și pe traseul trenului regal, în timp ce la înmormântarea lui Corneliu Coposu, din 1995, au participat aproximativ 100.000 de oameni.

„Iliescu nu e urât. A fost uitat.”

Iată că la Ion Iliescu au fost mai puțin de o sută de persoane, remarcă Diaconu: „Mulțimile la catafalcul lui Coposu și al Regelui Mihai contrastează cu absența celor la cel al lui Iliescu. S-ar putea să cădem într-un bias de confirmare, spunând că Iliescu nu e iubit. Eu nu cred că Ion Iliescu e urât de români. Cred că a fost uitat. Deși unii români încă au sentimente antagonice puternice față de el”.

Pentru a înțelege cu adevărat de ce interesul public a fost scăzut, Diaconu sugerează o analiză simbolică a momentului: „Regele Mihai fusese obligat să abdice, Coposu fusese un martir. Iliescu a fost un fost comunist, iar rolul său a venit din faptul că a preluat puterea în 1989 și a devenit liderul unui partid politic considerat continuator al Partidului Comunist. Deși PSD-ul de azi nu mai are aproape nimic doctrinar comun cu PCR, această filiație prin Iliescu a fost, în anumite momente, o sursă de stânjeneală. Tocmai de aceea, în ultimii cel puțin zece ani, social-democrații s-au dezis de președintele lor onorific, într-un amplu proces de rebranding și schimbare a identității politice.”

El mărturisește că nu lipsa oamenilor de rând la înmormântare i se pare dureroasă, cât lipsa de respect la nivel înalt, lipsa unei conduite asumate de vârfurile politice.

România a avut, până în prezent, șapte președinți (Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Crin Antonescu, Nicolae Văcăroiu - interimar, Klaus Iohannis, Ilie Bolojan - interimar), plus actualul șef de stat, Nicușor Dan. La funeraliile lui Iliescu, doar patru și-au prezentat omagiile. Pentru Diaconu, semnalul e clar: „Nu cred că asta spune ceva esențial despre Iliescu, ci despre felul în care ceilalți președinți au înțeles instituția prezidențială.”

„Nicușor Dan este președintele tuturor românilor. Este și președintele foștilor președinți.”

Lipsa actualului președinte și a altor oficiali i se pare simptomatică. „Dezamăgirea mea cea mai mare: președintele în funcție nu a fost prezent. Nicușor Dan este președintele tuturor românilor. Este și președintele foștilor președinți. (...) Orice președinte vine la Cotroceni datorită faptului că există Constituție. Că există instituții democratice”, remarcă specialistul.

Acesta menționează gestul de respect al lui Băsescu, prezent la ceremonie: „A fost impecabil. A respectat protocolul. S-a înclinat, s-a recules. A făcut ceea ce trebuia. Nu s-a răzbunat. (...) În 2004, Băsescu a luat puterea de la Iliescu, care conducea și președinția, și guvernul prin Adrian Năstase. A fost o cedare de putere instituțională. Iar acum, 21 de ani mai târziu, Băsescu a întors gestul. A fost prezidențial.”

Concluzia sa e clară. „Românii s-au săturat de politică, dar tocmai pentru că politicienii o fac într-un mod dezgustător. Când moare un președinte, conduita trebuie să fie una demnă”, spune el.

A fost bine

Pe marginea drumului, oamenii nu pot intra în cimitir. Nu aud discursuri. Nu depun flori. O femeie de 67 de ani, care spune că l-a născut pe fiul ei imediat după Revoluție, își amintește că toată lumea îl striga „Iliescu”. „A fost un conducător bun. A fost apreciat de oameni, criticat pe măsură. Ce rău s-a făcut a fost că s-au închis fabricile, s-au dus întreprinderile. Dar altfel a fost bine. Am avut libertate, am putut ieși din țară. Nu să muncim, ci să vedem lumea”, spune ea despe Ion Iliescu.

Pârvulescu: O figură a Trecutului pe care societatea românească a ales să o lase în urmă

Totuși, analistul politic Cristian Pîrvulescu opinează că absența publicului de la funeraliile lui Ion Iliescu nu este întâmplătoare. „Spre deosebire de Regele Mihai sau Corneliu Coposu, figura lui Iliescu nu a fost niciodată resemnificată pozitiv în conștiința colectivă. Pentru o mare parte a societății, Iliescu nu a fost niciodată un simbol legitim al democrației, ci mai degrabă figura fondatoare a unei tranziții pervertite: democrație originală, controlată, violență mascată instituțional și mai ales restaurare a puterii prin mecanisme de partid. Nu a existat o resemnificare afectivă a personajului, pentru că trauma anilor '90: mineriadele, dublul limbaj, neasumarea crimelor, a rămas activă. Iar în epoca rețelelor sociale, imaginea lui Iliescu s-a erodat și mai mult. Tăcerea publicului de azi poate fi uitare pentru mulți, dar este cu siguranță și o formă de judecată. Nici tragic, nici iubit, nici iertat, Ion Iliescu este o figură a Trecutului pe care societatea românească a ales să o lase în urmă”, explică el, pentru Adevărul.

Un alt bărbat, fost distribuitor de mezeluri, povestește cum a fost martor la Revoluție, apoi la Mineriadă, apoi la declin. Crede că Iliescu a fost singurul om capabil să țină țara întreagă în acel moment. „A fost cel mai deștept cadru din clipa aceea. A fost singurul care a obținut garanție de la ruși că România nu va fi atacată.”

Istoric: comunismul nu mai este de fapt iubit de români

Însă, dincolo de răspunsuri la sondaje, comunismul nu mai este de fapt iubit de români, atunci când vine vorba de implicarea personală, este de părere istoricul Marius Oprea. „Aceasta e concluzia mea, după aceste funeralii. Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi murit de moarte bună la o vârstă la fel de înaintată ca a succesorului său Iliescu, ar fi fost prezenți cam tot atât de puțini oameni la înmormântarea lui. Care să îl regrete, nu ca să îl injure. Și în cazul lui Ion Iliescu e vorba de puțini oameni care îl regretă la modul real pe el ca om și fost șef de stat”, susține el.

În opinia sa, românii nu uită totuși că Iliescu le-a furat o șansă imensă: aceea de a clădi o țară nouă, de la un capital financiar și industrial așa cum avea România în 1989.

„În schimb, sub el s-a creat capitalismul de cumetrie pe care l-a condamnat formal, dar de fapt l-a patronat, iar avuția națională a fost împărțită în cea mai substanțială parte a ei între foștii activiști și foștii securiști, căci aceasta a fost de fapt esența lungii noastre tranziții: privatizarea comunismului, nu înlăturarea sa. Întrebați-vă de ce nu am putut avea o lege a lustrației în România, absolut necesară și în consens cu dorința românilor, în decembrie 1989. Pentru că Iliescu și toți ai lui s-ar fi condamnat pe sine. Tocmai pentru a preîntâmpina așa ceva, au dat o lovitură de stat Revoluției în 22 decembrie, urmată de o restaurație care s-a încheiat la fel de violent, cu sânge și morți, în iunie 1990. Iar asta, eu nu pot nici să uit și nici să iert. Și nu numai eu, sunt milioane de români ca mine”, conchide acesta.