Horoscop vineri, 8 august. Taurii fac lucruri noi, iar Fecioarele se bucură de beneficii financiare

Berbecii cheltuie bani prea ușor. Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 8 august.

Berbec

Iubire - Lăsați în urmă relațiile tensionate, aveți încredere în noile cunoștințe iar pe prietenii vechi îi surprindeți cu energia voastră.

Sănătate - Puteți să vă analizați, propunându-vă conștient să vă cunoașteți mai bine pe voi înșivă, ca mod de reacție și manifestare.

Bani - Ori cheltuiți nesăbuit, ori vă lăsați convins prea ușor să dați bani. Faceți-vă mici plăceri, dar amânați să dați sume mari.

Taur

Iubire - Aveți voința să faceți lucruri pe care nu le-ați mai făcut. Asta e de fapt dorința de a evolua prin schimbare.

Sănătate - Înlocuiți doza de cafea cu cea de ceai din plante pentru a vă energiza!

Bani - Apropiați-vă pe cât posibil de limita impusă.

Gemeni

Iubire - Sunteți mai agitați datorită multiplelor sarcini, dar în același timp aveți șansa să cunoașteți oameni noi.

Sănătate - Urmați-vă rutina zilnică, fără să faceți ajustări sau schimbări.

Bani - Sunteți înclinați către inovație și noi perspective pentru a extinde sfera activităților profesionale.

Rac

Iubire - După furtună iese soarele. Acceptaţi că cei dragi au momente când nu sunt pe aceeaşi lungime de undă cu voi.

Sănătate - Retrageţi-vă cu o carte bună şi faceţi comandă de felul de mâncare preferat. Detaşaţi-vă.

Bani - E nevoie de comunicare, chiar dacă vreţi acţiune şi rezultate.

Leu

Iubire - Ascultați dorința inimii și alegeți cu cine să vă petreceți timpul liber. Nu trebuie neapărat să fie partenerul de cuplu.

Sănătate - Faceți curățenie, detoxifiere, fie prin post alimentar, fie prin tehnici specifice. Și mintea are nevoie de eliminare a gândurilor toxice.

Bani - Experimentați cu stilul vestimentar și investiți în schimbări radicale de garderobă. Puțin, dar cu gust.

Fecioară

Iubire - Alegeți să faceți o plimbare cu prietenii foarte apropiați, într-un cadru intim. Poate fi un parc preferat.

Sănătate - Ieșiți din inerție, faceți activitate fizică și implicați-vă în sarcini ce presupun efort.

Bani - Aveți spor în tot ce întreprindeți și vin beneficii financiare din investiții făcute anterior.

Balanță

Iubire - Doriți alături persoane cu o atitudine mai serioasă.

Sănătate - Doriți să stați mai retras, să vă regrupați forțele și să vă simțiți confortabil în cămin.

Bani - Faceți unele sacrificii pentru a trece la următoarea etapă profesională. Rămâneți practici și realiști.

