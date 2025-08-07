Bloomberg: Trump ar fi discutat cu aliații despre posibile concesii teritoriale în cadrul negocierilor de pace cu Rusia

Președintele american Donald Trump ar fi transmis, în discuțiile recente purtate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni, că nu exclude ca în eventualele negocieri de pace cu Rusia să fie inclus și subiectul schimbului de teritorii – o condiție pe care Vladimir Putin ar fi pus-o pentru începerea unor discuții concrete, potrivit unor surse citate de agenția Bloomberg.

Sursele, care nu sunt numite, susțin că Trump a evaluat pozitiv ideea unei încetări a focului în Ucraina, în cazul în care aceasta ar putea deschide calea către o negociere mai amplă. Potrivit Bloomberg, Trump ar fi sugerat că Putin ar putea accepta un dialog dacă partea ucraineană ar fi dispusă să discute despre statutul unor teritorii ocupate.

Rusia revendică Peninsula Crimeea – anexată ilegal în 2014 – precum și zonele controlate militar din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. În trecut, au existat, potrivit presei americane, propuneri informale în care Washingtonul ar fi sugerat recunoașterea de facto a controlului rus asupra Crimeei și altor teritorii, în schimbul restituirii unor părți din regiunile ocupate.

Tot Bloomberg notează că o astfel de abordare – de tip „conflict înghețat” – ar putea duce la o formă de compromis temporar, dar nu și la o pace durabilă. Unii oficiali ar fi discutat inclusiv despre oferirea Rusiei a unui „leasing” asupra teritoriilor ocupate pe o perioadă de 49 sau 99 de ani, scenariu care amintește de precedente geopolitice cu consecințe de lungă durată.

Pe 6 august, la Moscova, Vladimir Putin s-a întâlnit cu trimisul special al lui Trump, Steven Witkoff. La finalul întrevederii, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat că relațiile ruso-americane ar putea intra „pe o cale complet diferită, de cooperare reciproc avantajoasă”.

La scurt timp, Trump a confirmat posibilitatea unei întâlniri directe cu Putin „în viitorul apropiat”, exprimându-și satisfacția față de contactele diplomatice purtate de Witkoff în Rusia. În același timp, el a menționat și impunerea de noi sancțiuni secundare pentru țările care continuă să cumpere petrol din Federația Rusă, o mișcare ce pare să contrazică semnalele de apropiere.

Potrivit publicației poloneze Onet, în cadrul discuțiilor de la Moscova, partea americană ar fi propus o formulă de armistițiu – nu o pace deplină – și o ridicare graduală a sancțiunilor economice în schimbul cooperării rusești. Una dintre propuneri ar fi inclus și reluarea parțială a importurilor de energie rusă în Vest. Aceste informații nu au fost confirmate de oficialii administrației americane sau de guvernul rus.

Pentru o eventuală întâlnire Trump–Putin, liderul de la Kremlin ar fi indicat Emiratele Arabe Unite drept locație preferată, în contextul în care neutralitatea diplomatică a statului din Golf ar putea asigura cadrul potrivit pentru discuții sensibile.