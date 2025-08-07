Curtea Supremă din Franța redeschide calea extrădării Prințului Paul al României. Judecătorii au anulat decizia care îl proteja de executarea pedepsei în țară

Curtea Supremă din Franța a anulat decizia care bloca extrădarea lui Paul al României, aducându-l din nou în fața riscului de a fi trimis în România pentru a-și executa pedeapsa de peste trei ani de închisoare. Prințul fugar ar putea ajunge în spatele gratiilor, după ani de tergiversări.

Se așteaptă o nouă decizie a instanței asupra extrădării

Justiția din Franța va trebui să pronunțe o nouă decizie privind extrădarea lui Paul Philip al României, cunoscut ca prințul Paul, după ce Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță franceză, a anulat decizia care bloca extrădarea lui în România, afirmă surse judiciare consultate joi de AFP, transmite Agerpres.

Camera de extrădări a Curții de Apel din Paris apreciase în 9 iulie că al doilea mandat european de arestare emis de autoritățile române pe numele bărbatului de 76 de ani are un 'caracter disproporționat'.

Decizia de miercuri a Curții de Casație, la care a avut acces AFP, subliniază însă că aprecierea unui mandat european ține exclusiv de autoritatea statului emitent, nu de cea a țării căreia i se cere să îl pună în aplicare.Instanța supremă din Franța observă de asemenea că Curtea de Apel nu a precizat ce drept fundamental ar încălca executarea mandatului.

Un alt complet al camerei de extrădări va trebui deci să reexamineze dosarul.

România a prezentat un prim mandat de arestare pentru Paul al României în decembrie 2020, la scurt timp după ce acesta a fost condamnat la trei ani și patru luni de închisoare pentru trafic de influență și complicitate, într-un dosar în care au fost pronunțate 18 condamnări și s-a estimat că statul român a suferit un prejudiciu de 145 de milioane de euro.

Curtea de Apel din Paris a respins cererea de extrădare în baza acestui mandat în noiembrie 2023, apreciind că nu s-a respectat dreptul la un proces echitabil în legătură cu doi din cei trei judecători români implicați.

Autoritățile fac eforturi pentru a-l aduce pe prinț într-o închisoare din România

Curtea de Justiției a Uniunii Europene (CJUE) a considerat că refuzul Franței 'contravine principiului de încredere reciprocă' între țările europene și că justiția franceză a exercitat 'un control excesiv' al modului de funcționare a sistemului judiciar din România.

În urma pronunțării CJUE, România a formulat o nouă cerere de extrădare în ianuarie anul acesta.

