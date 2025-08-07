search
Joi, 7 August 2025
Denunțul unui antreprenor. Șpaga din construcții ajunge până la 30% din valoarea contractului: „Și hipermarketurile o practică”

În plin val de analize despre cheltuieli publice, bugete și reforme, o altă față a economiei rămâne tăcută și rar discutată: șpaga din sectorul privat al construcțiilor, avertizează un antreprenor, potrivit căruia „comisionul neoficial” este cuprins între 3 și 30%.

Cineva numără bancnote de 50 de euro pe care vrea să lea dea șpagă
În construcții șpaga este de minim 3% din contract. Foto Shutterstock

Este acea comisionare neoficială, „de bun simț”, care pornește de la 3% și poate ajunge chiar și la 30% din valoarea unei comenzi, spune antreprenorul, precizând că „se oferă pentru o recomandare, un contract sau pur și simplu pentru că cineva cunoaște pe cineva”. O practică atât de răspândită, încât a ajuns să fie privită ca o rutină firească în industrie, spune Cosmin Răileanu, fondatorul platformei Vindem-Ieftin.ro | Depozit Virtual.

Potrivit acestuia, inclusiv depozitele fizice și hipermarketurile „motivează” specialiștii să le aducă clienții, dar tot clientul plătește la final nota de plată.

Chiar și meșterii specializați din construcții, au făcut o strategie din a fi influenceri implicați constant în zonele unde au interes de a obține câștiguri financiare.

Iar costul real al acestor mici „gesturi” nu este suportat de companii sau intermediari. Îl plătește beneficiarul final – omul care își face o casă, un birou, o hală.

Am avut recent o întâlnire cu un responsabil de achiziții de la un dezvoltator imobiliar. După două discuții, mi-a spus deschis: putem începe colaborarea, dar vreau 3% din fiecare comandă, cash. A fost direct, fără rușine. Asta e realitatea. Și nu e un caz izolat”, spune el.

Într-o industrie în care visul fiecărei familii este să-și construiască un acoperiș sigur deasupra capului, exact acest vis ajunge să fie mai scump – nu din cauza materialelor în sine, ci din cauza unui sistem de relații paralele, de comisioane „invizibile” și decizii influențate de interes personal.

România are deja o piață a construcțiilor aflată sub presiune, cu prețuri la materiale în creștere, costuri tot mai mari la manoperă și bugete tot mai greu de ținut sub control. În acest context, orice adaos neoficial – fie că e 3% sau chiar 20-30% – adăugat „pe sub masă” nu mai e doar un detaliu, ci devine o povară reală în costul final al fiecărui proiect.

Toată lumea vorbește despre corectitudine în stat. Dar în privat, acolo unde se iau deciziile de zi cu zi, șpaga e văzută ca ceva normal. Noi am decis să nu facem parte din acest sistem. Știm că uneori pierdem contracte din cauza asta. Dar știm și că suntem pe drumul corect”, afirmă Cosmin Raileanu.

„Șpaga din privat există. Și dacă nu vorbim despre ea, nu se va schimba nimic”, spune antreprenorul.

Cine este „denunțătorul”

Antreprenorul Cosmin Răileanu a lansat în 2014 brandul Vindem-ieftin.ro, inițial ca o platformă online de consultanță în vânzarea de materiale de construcții. Practic, scrie Termene.ro, compania face legătura între producătorii și furnizorii de materiale de construcții și clienții finali, obținând un preț mai mic pentru că nu are stocuri, costuri de raft sau de logistică proprie.

În următorul deceniu, compania a ajuns la un portofoliu de 300 de producători și importatori de materiale de construcții și a deservit mai mult de 100.000 de clienți. Din modelul companiei a derivat în 2022 conceptul Depozit Virtual, o franciză pentru vânzarea de materiale de construcții. În prezent sunt deschise 48 de Depozite Virtuale.

Firma Ind Cema International SRL, care operează vindem-ieftin.ro, a avut afaceri de 70 mil. lei în 2024, în creștere cu 6% față de anul anterior, un profit net de aproape 677.000 lei, în creștere cu 494% și un număr mediu de 24 de angajați, în scădere cu 18%, conform datelor Termene. Acționarii firmei sunt Cosmin Răileanu (99%) și Elena Răileanu (1%).

Cosmin Răileanu figurează ca unic acționar al firmei Sendone SRL, cu afaceri de aproape 2,1 mil. lei în 2024, în scădere cu 15% și o pierdere netă de 87.000 lei.

Totodată, el este acționar în Polikorp Rs SRL, unde deține 50% din acțiuni, iar celălalt pachet de 50% este deținut de Andrei-Costin Răileanu. Firma a avut afaceri de 1,74 mil. lei în 2024 și un profit net de aproape 114.000 lei. Cei doi dețin împreună și firma Acram Win Invest SRL.

Pe lângă firmele în care este acționar, Cosmin Răileanu face parte și din Consiliul de Administrație al MAM Bricolaj, companie listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București.

