Joi, 7 August 2025
Adevărul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă nimic

Publicat:

O femeie din Franța a dat în judecată compania la care lucrează după ce aceasta i-a plătit salariul timp de 20 de ani, fără să-i dea însă nicio sarcină de făcut.

Laurence Van Wassenhove dă în judecată compania la care a lucrat FOTO: X
Pentru unii, a primi un salariu timp de două decenii fără a fi nevoit să ridici un deget poate părea un vis devenit realitate.

Cu toate acestea, când acest lucru i s-a întâmplat francezei Laurence Van Wassenhove, ea spune că a devenit un coșmar psihologic - iar acum a intentat un proces împotriva angajatorului său pentru „inactivitate forțată” și „faptul că a făcut-o invizibilă” la locul de muncă.

Femeia în vârstă de 59 de ani a dat în judecată una dintre cele mai mari companii de telecomunicații din Europa, Orange, pentru discriminare, după ce a susținut că a fost lăsată într-o funcție fără sarcini, fără responsabilități și fără relații interumane timp de peste 20 de ani, scrie Daily Mail.

Mama a doi copii era plină de ambiție când s-a angajat la France Télécom, cunoscută acum sub numele de Orange, în 1993, dar după ce s-a îmbolnăvit de epilepsie și hemiplegie, o paralizie care afectează doar o parte a corpului, nu a mai putut lucra.

Din cauza problemelor medicale, Laurence, care este asistentă de resurse umane cu studii superioare, a fost transferată într-un post de secretară, mai sedentar.

În 2002, la scurt timp după trecerea de la France Télécom la Orange, ea a susținut că a depus o cerere de transfer într-o altă regiune din Franța.

Cu toate acestea, o evaluare a sănătății la locul de muncă a stabilit ulterior că nu era aptă pentru acest post și, în consecință, a fost pusă în așteptare.

Are un copil autist

Laurence, care este mama unui copil autist, a declarat că, în ciuda faptului că i se plătea salariul, acest lucru nu a salvat-o de notificările de evacuare și de dificultățile financiare.

În cadrul unui interviu acordat FTV, Laurence a afirmat că se simțea ca o „secretară marginalizată”, ceea ce i-a afectat sănătatea mentală.

„Da, mi se plătea salariul”, a declarat ea ulterior pentru publicația franceză Mediapart, „dar eram tratată ca și cum nu existam”.

Ea a susținut că a fost pusă în așteptare, apoi în concediu medical, înainte de a-i prezenta opțiunea pensionării ca urmare a dizabilității sale.

Laurence a fost într-o situație profesională incertă timp de 20 de ani și a susținut că inactivitatea a dus la o depresie severă.

În procesul său, ea acuză Orange că nu și-a îndeplinit obligația legală de a-i satisface nevoile de sănătate și de a-i oferi un loc de muncă semnificativ, ceea ce este o cerință prevăzută de legislația muncii din Franța.

Conform legislației muncii din Franța, angajatorii sunt obligați să depună eforturi reale pentru a găsi un post alternativ pentru angajații care sunt considerați inapți din punct de vedere medical să își continue activitatea în funcțiile inițiale.

Ea susține că, în ciuda solicitărilor repetate de formare, redistribuire sau sprijin, a rămas într-o stare de „inactivitate forțată”.

Laurence a afirmat că situația nu s-a îmbunătățit prea mult nici după ce a depus o plângere la guvern și la Autoritatea Superioară pentru Combaterea Discriminării în 2015.

În cadrul unui interviu acordat FTV, ea a adăugat: „A fi plătită, acasă, fără a lucra, nu este un privilegiu. Este foarte greu de suportat”.

Ce spune Orange

Avocatul ei, David Nabet-Martin, susține că Orange nu și-a îndeplinit obligația de a asigura condiții rezonabile la locul de muncă și că această excludere pe termen lung constituie discriminare în conformitate cu legislația muncii din Franța.

Orange a declarat pentru publicația franceză La Dépêche că a ținut cont de „situația socială personală” a lui Laurence și s-a asigurat că aceasta a beneficiat de cele mai bune condiții posibile în perioada în care nu a lucrat.

Gigantul din domeniul telecomunicațiilor a susținut, de asemenea, că s-a luat în considerare reîntoarcerea ei la muncă într-un nou rol, deși acest lucru nu s-a concretizat niciodată, deoarece ea era frecvent în concediu medical la acea vreme.

Europa

