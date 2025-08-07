search
Joi, 7 August 2025
Un român a fost reținut în Germania după ce „și-a furat” propria mașină. Omul își găsise autoturismul care îi fusese furat în România, în curtea unui dealer din Dormund

În luna mai, poliția din Germania a arestat un bărbat din Mannheim pentru că ar fi furat o mașină din Dortmund. În urma cercetărilor s-a constatat că BMW-ul îi aparținea, ieșind la iveală mai multe detalii incredibile.

Bărbat arestat pentru că și-a furat BMW-ul pe care altcineva i-l furase Foto: Arhivă
Bărbat arestat pentru că și-a furat BMW-ul pe care altcineva i-l furase Foto: Arhivă

În urma cercetărilor s-a stabilit că unui bărbat din Mannheim i s-a furat mașina, marca BMW, în aprilie, după ce și-a vizitat rudele în România. La scurt timp, acesta a reușit să localizeze BMW-ul în Dortmund, folosind datele GPS.

El și un prieten au găsit mașina parcată la o reprezentanță auto. În loc să anunțe autoritățile locale, aceștia s-au urcat pur și simplu în mașină, folosind cheia de rezervă, și a plecat de la fața locului.

Reprezentanța auto din Dortmund a susținut că a cumpărat legal mașina. Când autoturismul a dispărut, a raportat furtul și a localizat BMW-ul prin GPS. Poliția a găsit mașina în Mannheim și a confiscat-o, iar tânărul de 27 de ani, proprietarul de drept, a fost arestat provizoriu, relatează publicația SWR, care a făcut o solicitare către anchetatori pentru a furniza noi detalii despre acest caz. 

Mașină furată în timpul unui test drive în România

Cazul este unul complicat. Bărbatul din Mannheim și-a vizitat familia în România în aprilie. Potrivit parchetului din Dortmund, el a încercat să-și vândă BMW-ul în timpul acestei vizite. Conform declarației sale, doi presupuși cumpărători l-au contactat în România, la mijlocul lunii aprilie. Aceștia i-au cerut mașina pentru un test drive, iar proprietarul a fost de acord, doar că, se pare, că cei doi nu i-au mai returnat-o niciodată.

Bărbatul a anunțat poliția că mașina i-a fost furată. Întrucât mașina era asigurată în Anglia și avea numere de înmatriculare britanice, bărbatul a reclamat-o ca furată și în Anglia, potrivit parchetului, citat de SWR.

Ambii bărbați au contract de cumpărare și chei originale

La sfârșitul lunii aprilie, un dealer auto din Dortmund a cumpărat mașina de la un dealer auto din România, plătind 12.000 de euro pentru aceasta. La scurt timp după aceea, mașina i-a fost furată de proprietarul care acuză la rândul său că i-a fost furat autoturismul.

Dealerul auto din Dortmund a prezentat poliției un contract de vânzare-cumpărare. Potrivit parchetului, acesta a declarat că lucrează de cinci ani cu dealerul auto român de la care a achiziționat mașina. El a primit două chei pentru mașină, a căror autenticitate a fost verificată de o companie. La rândul său, dealerul auto român a achiziționat BMW-ul din România, a mai precizat parchetul. Acesta a încercat să contacteze vânzătorii români menționați în contractul său de cumpărare, dar aceștia nu au mai putut fi găsiți la adresa furnizată.

La rândul său, bărbatul din Mannheim a putut prezenta poliției și el un contract de vânzare-cumpărare, datat din anul 2022. De asemenea, și el avea o cheie originală. Deși acesta a fost inițial arestat, ulterior a fost pus în libertate.

Potrivit procurorului, pe baza stării actuale a anchetei, nici bărbatul din Mannheim, nici dealerul auto din Dortmund nu au comis nicio infracțiune. Până în prezent, se pare că bărbatul din Mannheim este proprietarul legal al mașinii, potrivit procurorului.

Mașina rămâne, însă, confiscată. Continuă cercetările în acest caz.

Europa

