Eroare costisitoare la Spitalul Județean Botoșani. Paturi noi de 6 milioane de lei, imposibil de folosit deoarece nu încap pe ușile saloanelor

Spitalul Județean Botoșani se confruntă cu o situație cel puțin absurdă, după ce o investiție de aproximativ 6 milioane de lei, destinată îmbunătățirii condițiilor pentru pacienți, s-a transformat într-un blocaj. Sute de paturi achiziționate pentru unitatea medicală nu pot fi folosite, deoarece nu încap pe ușile saloanelor.

Cele aproximativ 600 de paturi urmau să fie montate în secția de obstetrică-ginecologie, recent modernizată. În practică, însă, diferența de câțiva centimetri a făcut imposibilă introducerea acestora în saloane: paturile au o lățime de circa 110 cm, în timp ce ușile măsoară doar 104 cm. Din acest motiv, procesul de dotare a fost suspendat încă de la sosirea primei tranșe.

Problema nu ține doar de accesul în saloane, ci și de siguranță. Paturile nu pot fi evacuate rapid prin ușile standard, un aspect important în situații de urgență, cum ar fi incendiile. Normele privind securitatea la incendiu prevăd că pacienții netransportabili trebuie evacuați pe căi special dimensionate, folosind paturi cu rotile sau tărgi.

„Conform legislației în vigoare, respectiv normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, pacienții netransportabili se evacuează pe căi special... Coridoarele și rampele trebuie sî permită accesul rapid și sigur spre exterior asigurând protecția lor în caz de incendiu”, a declarat Dorina Lupu, purtător de cuvânt al ISU Botoșani.

În fața situației neașteptate, conducerea spitalului a reluat măsurătorile și verificările, în timp ce camionul cu paturi a rămas temporar staționat la poarta unității. O soluție provizorie a fost identificată prin redistribuirea unei părți dintre paturi către clădirile exterioare ale spitalului, unde dimensiunile ușilor permit utilizarea acestora.

„În acest moment, aceste paturi au o destinație, sunt absolut utile și necesare funcționării Spitalului Județean Mavromati, în secțiile în care vor fi amplasate vor aduce un plus de valoare confortului pacienților”, a precizat Corneliu Perpeliță, managerul Spitalului Județean Botoșani, potrivit Antena 3 CNN.

Fiecare pat are o valoare de aproximativ 10.000 de lei. Printre soluțiile analizate se numără și modificarea ușilor din anumite secții, dar aceasta este o variantă costisitoare, care ar presupune noi investiții.