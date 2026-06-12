Doi elevi de 7 ani au fost răniţi după ce o bancă din vestiarul sălii de sport a căzut peste ei

Doi elevi în vârstă de 7 ani de la o școală din Botoșani au fost transportați la spital după ce o bancă s-a răsturnat peste ei în vestiarul sălii de sport. Copiii au suferit traumatisme craniene ușoare, iar autoritățile au început verificări pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

Un incident care putea avea consecințe grave s-a produs în cursul dimineaţii de vineri, 12 iunie, la Școala Gimnazială „Sfânta Maria” din municipiul Botoșani, unde doi elevi în vârstă de 7 ani au ajuns la spital după ce o bancă din vestiarul sălii de sport s-a prăbușit peste ei în timpul orei de educație fizică, notează presa locală.

Accidentul a avut loc în jurul orei 10.00, când cei doi copii au intrat în vestiar și au încercat să ajungă la o sticlă de apă aflată pe un rând de bănci stivuite. În acel moment, acestea s-au destabilizat şi una dintre ele a căzut peste ei.

Cadrele didactice au solicitat imediat intervenția echipajelor medicale, care au acordat primul ajutor la fața locului și i-au transportat pe copii la spital pentru investigații suplimentare.

„După evaluarea medicală, s-a constatat că cei doi prezentau traumatisme cranio-cerebrale minore, unul cu o plagă și celălalt cu excoriații la nivelul extremității cefalice. Au fost stabilizați și transportați la UPU Pediatrie Botoșani”, a declarat medicul Carmen Ragoșcă, purtător de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Botoșani a anunțat că va analiza circumstanțele în care s-a produs accidentul.

„Sperăm să evităm astfel de situații neplăcute și fac un apel către cadrele didactice să supravegheze și mediul în care își desfășoară activitatea copiii și să fie în siguranță deplină”, a declarat Bogdan Suruciuc, inspector general al ISJ Botoșani.

La rândul său, poliția a deschis o anchetă. Autoritățile urmează să verifice modul în care era depozitat mobilierul din vestiar și dacă au fost respectate normele de siguranță, pentru a preveni producerea unor incidente similare în viitor.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani efectuează cercetări într-un dosar privind infracțiunea de vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Botoșani.