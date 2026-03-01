search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fiul lui Cher, arestat după un incident la o școală privată de elită din SUA

0
0
Publicat:

Elijah Blue Allman, fiul legendarei artiste Cher, a fost arestat după ce ar fi provocat un scandal într-o școală privată de elită din New Hampshire, unde a pătruns ilegal.

Elijah Blue Allman, probleme nu foar cu drogurile, ci şi cu justiţia. FOTO: captură video Zeshoot
Elijah Blue Allman, probleme nu foar cu drogurile, ci şi cu justiţia. FOTO: captură video Zeshoot

Elijah Blue Allman, fiul artistei Cher și al regretatului muzician Gregg Allman, a fost arestat în cursul serii de vineri, 27 februarie, după ce ar fi provocat scandal într-o instituție de învățământ privată de elită din Statele Unite ale Americii.

Potrivit poliției din Concord, statul New Hampshire, Elijah Blue Allman, în vârstă de 49 de ani, a fost reținut după ce a manifestat un comportament agresiv în incinta St. Paul’s School, o școală prestigioasă cu regim de internat, cu care acesta nu avea nicio legătură.

Incidentul a avut loc în jurul orei 19:00, când autoritățile au fost alertate prin apeluri care semnalau prezența unui bărbat neinvitat care deranja persoanele aflate în sala de mese a campusului. Martorii au relatat că acesta avea un comportament ostil și provoca scandal, ceea ce a determinat intervenția rapidă a poliției.

După sosirea la fața locului, polițiștii l-au identificat pe Elijah Blue Allman și l-au reținut, ulterior formulând mai multe capete de acuzare, notează apnews.

Concret, el este acuzat de două fapte de agresiune, pătrundere ilegală și amenințare. În plus, autoritățile i-au imputat și tulburarea ordinii publice, o abatere sancționată de legislația statului New Hampshire, dar care nu este clasificată drept infracțiune penală.

Elijah Blue Allman a fost transportat la centrul de detenție Merrimack County, unde a fost înregistrat oficial, însă a fost ulterior eliberat pe cauțiune. În registrele instanței nu erau disponibile informații despre un avocat care să îl reprezinte.

Reprezentanții artistei Cher nu au oferit un punct de vedere imediat după incident, iar conducerea St. Paul’s School a refuzat să comenteze cele întâmplate. Poliția a confirmat că ancheta este în desfășurare și că toate circumstanțele incidentului sunt analizate.

Probleme cu consumul de droguri

Incidentul vine pe fondul unor dificultăți personale cu care Allman se confruntă de mai mulţi ani, el având probleme legate de consumul de substanțe și episoade de comportament instabil.

În 2023, mama sa, Cher, a solicitat în instanță instituirea unei tutele legale asupra averii fiului său, invocând îngrijorări serioase privind siguranța și capacitatea acestuia de a-și gestiona viața și finanțele. Procedura a fost însă retrasă în 2024, după ce familia a ajuns la un acord privat.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili toate detaliile incidentului, iar Elijah Blue Allman urmează să se prezinte în fața instanței pentru a răspunde acuzațiilor formulate împotriva sa.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
digi24.ro
image
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România
stirileprotv.ro
image
Ali Khamenei a fost ultimul lider cu care s-a întâlnit Nicolae Ceaușescu. Care a fost relația celor doi
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat
mediafax.ro
image
Gigi Nețoiu, în centrul unui Dubai bombardat non-stop: „Când era Covid era de 10 ori mai bine. Pagube de catralioane de dolari! Sunt mii de români cu copii”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
libertatea.ro
image
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
digi24.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Ce lovitură! Iran e gata să ia o decizie fără precedent, iar Irak ”stă la pândă”
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei
antena3.ro
image
Staţiunea considerată "Polul Nord" al ţării care oferă o experienţă unică. Preţurile încep de la 120 de euro
observatornews.ro
image
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
cancan.ro
image
Cum ar putea fi pensiile înghețate până în 2031? Pensionarii pot pierde sute de lei în fiecare an
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Când se răcește din nou vremea. Primăvara cu temperaturi ridicate se încheie rapid
playtech.ro
image
Cum arată, de fapt, avionul fraților Dedeman, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. Aeronava de 9 milioane de euro poate transporta 8 persoane
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump l-a sunat pe Mohammed bin Salman și i-a transmis un mesaj clar, imediat după riposta Iranului
digisport.ro
image
Omul din umbră care l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul: Va rămâne cel mai mare jucător din regiune
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Iranul a confirmat moartea ayatollahului Ali Khamenei. UPDATE Lider suprem interimar la Teheran
mediaflux.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere
click.ro
image
Ce variante de întoarcere acasă au turiștii blocați în Dubai și Abu Dhabi? Companiile aeriene care au anulat zborurile i-au contactat
click.ro
image
Ce semnifică Mărțișorul și pe ce parte trebuie prins
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
Soldați infanteriști sovietici transportați de un tanc (© Getty Images)
Armata a 3-a română, în „încercuire” la Stalingrad
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere

OK! Magazine

image
Nu se mai ascunde! Unde a fost văzută și cine a însoțit-o pe Prințesa Beatrice după arestarea tatălui ei, fostul prinț Andrew

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?