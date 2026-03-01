Fiul lui Cher, arestat după un incident la o școală privată de elită din SUA

Elijah Blue Allman, fiul legendarei artiste Cher, a fost arestat după ce ar fi provocat un scandal într-o școală privată de elită din New Hampshire, unde a pătruns ilegal.

Elijah Blue Allman, fiul artistei Cher și al regretatului muzician Gregg Allman, a fost arestat în cursul serii de vineri, 27 februarie, după ce ar fi provocat scandal într-o instituție de învățământ privată de elită din Statele Unite ale Americii.

Potrivit poliției din Concord, statul New Hampshire, Elijah Blue Allman, în vârstă de 49 de ani, a fost reținut după ce a manifestat un comportament agresiv în incinta St. Paul’s School, o școală prestigioasă cu regim de internat, cu care acesta nu avea nicio legătură.

Incidentul a avut loc în jurul orei 19:00, când autoritățile au fost alertate prin apeluri care semnalau prezența unui bărbat neinvitat care deranja persoanele aflate în sala de mese a campusului. Martorii au relatat că acesta avea un comportament ostil și provoca scandal, ceea ce a determinat intervenția rapidă a poliției.

După sosirea la fața locului, polițiștii l-au identificat pe Elijah Blue Allman și l-au reținut, ulterior formulând mai multe capete de acuzare, notează apnews.

Concret, el este acuzat de două fapte de agresiune, pătrundere ilegală și amenințare. În plus, autoritățile i-au imputat și tulburarea ordinii publice, o abatere sancționată de legislația statului New Hampshire, dar care nu este clasificată drept infracțiune penală.

Elijah Blue Allman a fost transportat la centrul de detenție Merrimack County, unde a fost înregistrat oficial, însă a fost ulterior eliberat pe cauțiune. În registrele instanței nu erau disponibile informații despre un avocat care să îl reprezinte.

Reprezentanții artistei Cher nu au oferit un punct de vedere imediat după incident, iar conducerea St. Paul’s School a refuzat să comenteze cele întâmplate. Poliția a confirmat că ancheta este în desfășurare și că toate circumstanțele incidentului sunt analizate.

Probleme cu consumul de droguri

Incidentul vine pe fondul unor dificultăți personale cu care Allman se confruntă de mai mulţi ani, el având probleme legate de consumul de substanțe și episoade de comportament instabil.

În 2023, mama sa, Cher, a solicitat în instanță instituirea unei tutele legale asupra averii fiului său, invocând îngrijorări serioase privind siguranța și capacitatea acestuia de a-și gestiona viața și finanțele. Procedura a fost însă retrasă în 2024, după ce familia a ajuns la un acord privat.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili toate detaliile incidentului, iar Elijah Blue Allman urmează să se prezinte în fața instanței pentru a răspunde acuzațiilor formulate împotriva sa.