search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce nu mai citim: ascensiunea „școlii vieții” și declinul interesului pentru cultură

0
0
Publicat:

O bună parte a românilor nu se omoară cu cititul și nici nu apreciază cultura. Au în schimb alte valori preferând „școala vieții” și documentarea de pe rețelele sociale în locul surselor academice. Statisticile în privința lecturii și a apetitului pentru cultură sunt de-a dreptul îngrijorătoare. 

Românii nu se omoară cu cititul FOTO istock
Românii nu se omoară cu cititul FOTO istock

Deși românii au, în general, o părere bună despre ei, unii preferând teorii controversate care ne declară un leagăn al culturii și civilizației, datele statistice la nivel european spun altceva despre România secolului XXI.

Mai precis, mulți români nu se omoară cu cartea și nici nu consideră cultura o prioritate. Dimpotrivă, preferă să se „educe” de pe platformele media, iar influencerii sunt luați mai mult în seamă decât academicienii. Informațiile neverificate de pe internet ajung să fie mai valoroase pentru mulți români decât cărțile și sursele autorizate, adesea demonizate de teorii conspiraționiste. Cele mai îngrijorătoare cifre se referă la deschiderea românilor față de lectură. Mulți nu au deschis o carte de ani de zile. Specialiștii, profesorii și oamenii de cultură avertizează că situația este gravă, cu efecte pe termen lung asupra societății românești, dar că, în același timp, există soluții.

Pe ultimul loc în Uniunea Europeană la citit și apetit pentru cultură

Există români care nu au citit niciodată o carte. Alții nu lecturează de ani întregi. În cel mai bun caz, citesc o carte pe an. Desigur, există și un nucleu de cititori constanți, însă acesta se subțiază de la un deceniu la altul.

Conform datelor Eurostat, în 2022 România se afla pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința numărului de persoane care citesc cărți. Totodată, în ceea ce privește percepția asupra culturii, România ocupă aceeași poziție, potrivit unui Eurobarometru. Dacă 79% dintre respondenții din Uniunea Europeană consideră cultura importantă, în România doar 61% împărtășesc această opinie. Restul prioritizează alte valori. De exemplu, conform unui raport din 2023, 68% dintre români preferă să se informeze de pe rețelele sociale. Mulți acordă mai multă încredere sfaturilor influencerilor decât opiniilor specialiștilor din diferite domenii.

„Observăm o schimbare a valorilor”

Barometrul de consum cultural este un instrument care completează statisticile Institutului Național de Statistică și vizează comportamentele culturale ale românilor. „Barometrul de consum cultural, lansat în decembrie, a avut un focus special pe tema educației culturale. Este un studiu realizat de aproape 20 de ani, reprezentativ la nivel național, pe un eșantion de aproximativ 1.000 de persoane. Este o cercetare cantitativă prin care încercăm să fim complementari datelor oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică. Studiul nostru încearcă să dea voce oamenilor obișnuiți, să surprindă opinii și practici sociale, inclusiv cele legate de lectură”, precizează dr. Anda Becuț Marinescu, director de Cercetare al INCFC și unul dintre coordonatorii Barometrului de Consum Cultural.

Datele colectate de specialiștii implicați în Barometrul de Consum Cultural arată că românii citesc din ce în ce mai puțin. „Practica lecturii este temelia pe care se poate construi educația culturală. Din păcate, analizele noastre indică o tendință clară de scădere, atât în ceea ce privește frecvența lecturii, cât și numărul de cărți citite anual. Între 2014 și 2024 se înregistrează o scădere de 10 procente. În 2014, 64% dintre respondenți declarau că citesc cel puțin o carte pe an. În 2024, procentul a scăzut la 54%”, adaugă Anda Marinescu.

Și mai îngrijorător este faptul că această diminuare a apetitului pentru lectură este însoțită de o schimbare profundă a valorilor sociale. Cultura nu mai este percepută ca o valoare în sine. „Observăm o schimbare a valorilor, iar lectura și cunoașterea, în general, par să își piardă statutul de valori fundamentale”, mai spune Anda Marinescu.

Citește și: Comori neașteptate în cel mai nordic muzeu al României: de la cămașa cu svastici la autograful lui Elvis Presley

Generațiile viitoare afectate de indiferența părinților față de cultură

Situația este extrem de serioasă, avertizează specialiștii, mai ales în condițiile în care indiferența părinților față de lectură și cultură se transmite cu ușurință generațiilor actuale și viitoare, cu efecte vizibile în societate. „Cultura are, printre altele, rolul de a păstra memoria culturală și de a contribui la transmiterea ei către generațiile viitoare. Obișnuința lecturii se formează, de cele mai multe ori, prin mimetism. Un copil care nu și-a văzut niciodată părinții citind o carte este puțin probabil să adopte acest obicei, chiar dacă la școală profesorii îi vor explica importanța lecturii”, spune Anda Marinescu.

La rândul său, profesorul și scriitorul Dan Lungu subliniază gravitatea situației atât la nivelul infrastructurii culturale, cât și al obiceiurilor populației. „Lucrurile stau foarte prost în România. Studiile noastre naționale arată că, în ultimii 15–20 de ani, numărul bibliotecilor, în special al celor din mediul rural, a scăzut dramatic, practicile de lectură s-au prăbușit, iar numărul cumpărătorilor de carte s-a redus semnificativ”, precizează Dan Lungu.

Statisticile arată că apetitul pentru cultură și lectură este strâns legat de nivelul de bunăstare. În general, țările dezvoltate economic și social sunt și cele mai dezvoltate cultural. De exemplu, în Luxemburg sau Danemarca, marea majoritate a respondenților consideră cultura un domeniu de maximă importanță.

Infrastructură culturală și noi politici naționale

Specialiștii consideră că singura veste bună în acest tablou al deculturalizării este faptul că fenomenul poate fi stopat și chiar inversat. Pentru aceasta este însă nevoie, în primul rând, de o infrastructură culturală solidă: biblioteci atractive, bine finanțate, care să funcționeze și ca adevărate centre comunitare.

„În primul rând, avem nevoie de biblioteci funcționale, finanțate corespunzător și dotate cu titluri noi. Nu poți cere unui tânăr să vină într-o bibliotecă al cărei fond de carte este vechi de 25 de ani, în condițiile în care multe dintre acele volume sunt disponibile online. Tinerii sunt interesați de titluri recente, apărute ieri sau săptămâna trecută. În plus, bibliotecile nu sunt doar pentru citit: ele pot deveni spații de întâlnire pentru copii și tineri, centre de acces la internet în mediul rural, adevărate nuclee culturale ale comunității. Apropiem copiii de carte răspunzând unor nevoi concrete. Biblioteca are un rol comunitar esențial”, explică Dan Lungu.

Citește și: Soprana Danit Berkovitz, nepoata medicului lui Netanyahu, aduce în premieră în România opereta idiș „Mireasa de Aur”

În plus, infrastructura culturală — muzee, cinematografe, teatre — trebuie să aibă o acoperire mai largă. În România există încă numeroase localități în care oamenii nu beneficiază de produse culturale, deoarece lipsesc teatrele, filarmonicile, cinematografele sau galeriile de artă.

„Pentru a îmbunătăți situația, trebuie să acționăm pe mai multe paliere. Un lucru cunoscut este faptul că infrastructura culturală din România este cel puțin limitată. Dacă în marile centre universitare avem muzee, teatre și cinematografe, acest lucru nu este valabil peste tot în țară, iar în unele zone ele lipsesc complet”, declară Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român. „La Barometrul cultural vorbim constant despre barierele de consum”, completează Anda Marinescu.

Pe lângă extinderea infrastructurii culturale, specialiștii subliniază necesitatea adaptării instituțiilor de cultură la nevoile societății actuale, în special ale noilor generații. „Trebuie să înțelegem că lucrurile evoluează, că noile generații sunt atrase de noile media și că este esențial să găsim modalități prin care să le întâmpinăm. Pe de o parte, făcând instrumentele clasice mai atractive, iar pe de altă parte, adaptându-ne la noile instrumente. Este important să acționăm împreună, nu separat, astfel încât instituțiile de cultură, politicile culturale și cele educaționale să fie gândite coerent”, precizează Liviu Jicman.

În acest context, se discută tot mai des despre studierea unor modele de succes din Europa Occidentală, unde accesul populației la cultura finanțată de stat este gratuit, costurile fiind suportate integral de autorități. Evident, acest principiu se aplică doar instituțiilor publice, nu și celor cu finanțare privată.

Botoşani

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
digi24.ro
image
Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro
stirileprotv.ro
image
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia”
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Ion Țiriac, reacție neașteptată după ce a fost depășit în topul celor mai bogați români: ”Banii nu aduc fericirea”
fanatik.ro
image
Un român a fost arestat de agenții ICE trimiși de Donald Trump să prindă imigranții infractori: „Exploatează limitele legii”
libertatea.ro
image
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
digi24.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia! ”Au închis străzile”
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
antena3.ro
image
Val de aer rece peste România, în weekend. Temperaturi maxime de -10 grade în Moldova
observatornews.ro
image
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Trebuie să porți centura în taxi, Bolt sau Uber? Ce arată legea și cine ia amenda
playtech.ro
image
Campioana care a fost nevoită să părăsească România ca să facă performanța dorită: ”Când se intonează Imnul României e un sentiment deosebit”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ȘOC METEO! Iarna nu se mai termină în România! NINGE până în aprilie, primăvara dispare complet
romaniatv.net
image
Donald Trump a luat decizia privind Iran. Ce a vorbit cu Netanyahu
mediaflux.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 ianuarie. Patru zodii primesc un semn divin care le schimbă destinul și viața cu 180 de grade
click.ro
image
Cel mai ieftin cartier din România pentru cumpărarea unei locuințe. Prețul care schimbă calculele românilor
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026

OK! Magazine

image
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Te-ai născut pentru a fi bogat? Calculează-ți numărul destinului și află!