„Coșmarul” care sperie Bruxelles-ul. Scenariul extremelor Bardella – Mélenchon în finala prezidențială din Franța prinde contur

Un scenariu care până de curând părea improbabil provoacă tot mai multă îngrijorare la Bruxelles: alegerile prezidențiale din Franța din 2027 ar putea aduce în turul al doilea doi candidați proveniți din extremele spectrului politic, ambii cunoscuți pentru poziții sceptice față de Uniunea Europeană și NATO, scrie politico.eu.

Jordan Bardella, liderul formațiunii de extremă dreapta Adunarea Națională, este considerat de mult timp favorit pentru câștigarea scrutinului prezidențial. Partidele centriste au sperat însă că vor reuși să identifice un candidat capabil să unească electoratul moderat și să îl învingă în confruntarea finală.

Această perspectivă pare însă tot mai fragilă pe fondul ascensiunii lui Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii de extremă stânga Franța Nesupusă. Cele mai recente sondaje sugerează că acesta are șanse reale să ajungă în turul al doilea, eliminând posibilitatea unei confruntări între extrema dreaptă și un reprezentant al centrului politic.

Mélenchon își bazează sprijinul electoral în special pe votanții din mediile muncitorești și din comunitățile de imigranți. Criticii săi îl acuză de retorică polarizantă și de contribuția la radicalizarea dezbaterii publice. Deși accederea sa în turul al doilea ar reprezenta o realizare politică importantă, majoritatea sondajelor indică faptul că ar pierde categoric în fața lui Bardella.

Îngrijorare în centrul politic

Posibilitatea unei finale prezidențiale între extrema dreaptă și extrema stângă provoacă deja neliniște în rândul politicienilor moderați.

Édouard Philippe, fost prim-ministru și unul dintre principalii reprezentanți ai dreptei moderate, a descris o asemenea confruntare drept „un coșmar”, apreciind că mulți alegători împărtășesc această percepție.

Și Gérald Darmanin, ministrul Justiției în actuala administrație, a avertizat că Mélenchon pare să devină principalul adversar al extremei drepte, o evoluție pe care, spune el, este dificil să o ignori.

Sondajele care au schimbat calculele politice

Două sondaje publicate recent au atras atenția clasei politice franceze.

Un studiu realizat de Odoxa îl plasează pe Mélenchon la egalitate cu Édouard Philippe în lupta pentru locul al doilea, în spatele lui Bardella. Un alt sondaj, realizat de Toluna-Harris Interactive, indică faptul că liderul stângii radicale ar putea ajunge în turul decisiv dacă tabăra centristă va intra fragmentată în cursă, cu mai mulți candidați concurenți.

În pofida acestor avertismente, nu există deocamdată semne că forțele centriste sunt pregătite să se unească în jurul unui singur candidat. Rivalitatea dintre Philippe și Gabriel Attal, fost prim-ministru și el, continuă să se intensifice.

Politologul Bruno Cautrès avertizează că această competiție internă ar putea avea consecințe serioase pentru tabăra moderată. În opinia sa, o candidatură prelungită a lui Attal ar putea încuraja stânga să creadă că are șanse reale de a ajunge în turul al doilea.

Revenirea lui Mélenchon

Pentru Jean-Luc Mélenchon, actuala creștere în sondaje reprezintă o revenire spectaculoasă. După alegerile locale din primăvară, mulți observatori îl considerau marginalizat politic.

La 74 de ani, liderul stângii radicale rămâne una dintre cele mai controversate figuri ale politicii franceze. Cu toate acestea, chiar și adversarii săi recunosc eficiența campaniei pe care a lansat-o după anunțul candidaturii sale pentru alegerile din 2027.

Susținătorii săi pregătesc deja demonstrații de forță electorală, inclusiv un mare miting în Saint-Denis, suburbie din nordul Parisului unde Franța Nesupusă a obținut rezultate importante la alegerile locale.

Mai mulți comentatori politici apreciază că Mélenchon a înțeles mai bine decât majoritatea rivalilor săi mecanismele unei campanii prezidențiale moderne, bazate pe mobilizare permanentă și prezență constantă în spațiul public.

O confruntare pe care ambele tabere o alimentează

Atât extrema dreaptă, cât și extrema stângă par să considere tot mai probabilă o confruntare directă în turul al doilea.

Mélenchon susține de ani de zile că scena politică franceză se îndreaptă spre o competiție între stânga radicală și extrema dreaptă, pe măsură ce partidele tradiționale de centru își pierd influența.

La rândul său, Adunarea Națională consideră că Bardella se va confrunta cel mai probabil cu un candidat de stânga în finala prezidențială.

În sistemul electoral francez, președintele este ales în două tururi, iar primii doi candidați din primul tur avansează în confruntarea decisivă.

Stânga moderată, în dificultate

Ascensiunea lui Mélenchon provoacă îngrijorări și în interiorul stângii moderate. Sondajele sugerează că acesta ar avea puține șanse să îl învingă pe Bardella într-un duel direct, unele estimări indicând chiar un scor de peste două treimi din voturi în favoarea liderului extremei drepte.

Partidul Socialist traversează în același timp o perioadă de tensiuni interne, după plecarea unei părți importante a conducerii formațiunii în urma disputelor dintre diferite facțiuni.

Raphaël Glucksmann, unul dintre potențialii candidați ai stângii moderate, încearcă să își consolideze profilul public, însă campania sa a fost afectată de întrebări privind capacitatea sa electorală și de controverse generate de documente interne ajunse în presă.

Presiune și asupra dreptei moderate

Problemele nu se limitează la stânga.

Édouard Philippe, considerat principalul candidat al centrului-dreapta, trebuie să gestioneze simultan competiția cu liderul conservator Bruno Retailleau și cu Gabriel Attal.

În ultimele săptămâni, rivalitatea dintre Philippe și Attal a atras atenția prin dispute considerate de mulți observatori drept superficiale, în detrimentul dezbaterilor despre problemele majore ale Franței.

Surse apropiate președintelui Emmanuel Macron afirmă că liderii centrului politic sunt prea preocupați de confruntările dintre ei și prea puțin de prezentarea unor proiecte credibile pentru viitorul țării.

Deși susținătorii celor doi foști premieri susțin că, în cele din urmă, se va ajunge la o candidatură unică, negocierile par departe de a fi simple. Unele semnale sugerează că nici Philippe, nici Attal nu sunt pregătiți să se retragă în favoarea celuilalt.

Un an decisiv

Cu mai puțin de un an până la alegerile prezidențiale, există încă timp pentru reconfigurări politice și alianțe de ultim moment. Totuși, pe măsură ce tabăra centristă rămâne fragmentată, extrema dreaptă și extrema stângă continuă să își consolideze pozițiile.

Pentru Franța și pentru partenerii săi europeni, perspectiva unei confruntări Bardella–Mélenchon nu mai pare un simplu exercițiu de imaginație politică, ci un scenariu care începe să capete tot mai multă credibilitate.