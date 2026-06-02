Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
Nodul feroviar Simeria modernizat complet după ani de lucrări. Descoperirea bizară care a întârziat investiția din stația CFR

Nodul feroviar Simeria s-a transformat radical după aproape un deceniu de lucrări de infrastructură feroviară, mult întârziate față de termenul stabilit inițial, care au cuprins și restaurarea gării construite în primii ani ai secolului XX.

Gara Simeria. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Modernizarea stației CFR Simeria a fost cuprinsă într-o investiție contractată de statul român în 2017, pentru tronsonul Gurasada–Simeria, lung de 41 de kilometri, din magistrala feroviară Simeria–Arad, care se întinde pe 141 de kilometri.

Lucrările pe acest segment au început în primele luni ale anului 2018 și trebuiau finalizate în 2021. În prezent, stadiul de execuție pe tronsonul feroviar din Hunedoara a ajuns la 89 la sută.

„Lucrările din gara Simeria se apropie de final, șantierul lăsând locul unei infrastructuri moderne, pregătite pentru cerințele viitorului. Este o tranziție vizibilă: de la un nod feroviar istoric la un punct strategic european. Astăzi, Gara Simeria continuă să evolueze, adaptându-se cerințelor moderne, dar fără să-și piardă identitatea. Este un loc unde tradiția feroviară se împletește cu prezentul, iar spiritul călătoriei rămâne mereu viu”, informa recent CFR Infrastructură.

Magistrala Simeria - Arad, modernizată într-un deceniu

Conform celui mai recent raport publicat în aprilie de compania de stat CFR, cu privire la progresul lucrărilor pe magistrala Simeria–Arad, finalizarea segmentului Gurasada–Simeria este așteptată în noiembrie 2026.

Același raport arată că, pe subtronsonul 2a, Km 614 (Arad)–Bârzava, din județul Arad, cu o lungime de 42 de kilometri, progresul șantierului a ajuns la 98%, iar finalizarea lucrărilor este estimată pentru august 2026.

Pe subtronsonul 2b, Bârzava–Ilteu, din județul Arad, cu o lungime de 36 de kilometri, stadiul fizic al proiectului a ajuns la 97 la sută, iar lucrările ar putea fi finalizate în decembrie 2026.

Pe subtronsonul 2c, Ilteu–Gurasada, cu o lungime de 22 de kilometri, stadiul de implementare a proiectului a ajuns la 82 la sută, însă finalizarea lucrărilor este estimată pentru luna decembrie 2027. Motivul principal îl reprezintă dificultățile și întârzierile raportate pe secțiunea tunelurilor de pe Valea Mureșului, cu o lungime totală de aproximativ doi kilometri, din zona localității Zam.

Stadiul lucrărilor la tuneluri este acesta: „Tunel Sălciva (Polata): excavați 222 metri din totalul de 250 metri, plus 25 metri de tip cut-and-cover finalizați; Tunel Sălciva 1: excavați 360 metri din totalul de 590 metri . În intervalul km 300–360 a fost necesară reexcavarea, ca urmare a tasărilor, cu aplicarea unei soluții de susținere de tip piloți «umbrelă»;Tunel Sălciva 2: excavați 12 metri din totalul de 210 metri, plus 5 metri excavați în prima fază și 15 coloane la km 521+69”, arată CFR. 

Noua magistrală feroviară Simeria–Arad (Kilometrul 614), din vestul României, se află în șantier din 2018, după ce contractele de lucrări au fost semnate în 2017. Proiectul vizează modernizarea unuia dintre cele mai vechi tronsoane feroviare din România, inaugurat în urmă cu aproape 160 de ani.

Proiectul a vizat modernizarea infrastructurii feroviare și reconfigurarea traseului, astfel încât viteza de circulație a trenurilor să poată crește până la 160 km/h. Acesta a impus construirea a circa 60 de kilometri de traseu complet nou între Simeria și Arad, a unor tuneluri și a nouă poduri peste Mureș. Odată cu finalizarea lucrărilor la magistrală, durata unei călătorii între Simeria și Arad se va reduce la mai puțin de o oră și jumătate.

Gara Simeria, restaurată

În Simeria, investiția a vizat modernizarea infrastructurii nodului feroviar și restaurarea gării Simeria, o clădire emblematică ridicată în primii ani ai secolului XX. Stația CFR Simeria a fost inaugurată în jurul anului 1868, odată cu deschiderea căii ferate Arad – Alba Iulia.

Magistralele din vest intră în epoca vitezei. Peste 300 de kilometri de căi ferate construite pentru trenuri rapide
Clădirea ei de călători a fost înființată în aceeași perioadă, însă în jurul anului 1900 a fost refăcută, datorită traficului feroviar tot mai mare din stația CFR Simeria. Simeria devenise punctul de legătură al magistralei feroviare Arad - Alba Iulia, de pe valea Mureșului cu magistrala Simeria - Petroșani - Craiova, care traversa munții prin Defileul Jiului, legând regiunile istorice Ardeal și Oltenia, dar și cu linia Simeria - Hunedoara, inaugurată în 1884.

„Clădirea de călători Simeria, monument istoric, va avea spații moderne destinate publicului călător: parcare auto, sală de așteptare, case de bilete, grupuri sanitare, spațiu pentru bagaje și birou de informații; spații destinate exclusiv persoanelor cu dizabilități: zone speciale de acces, casă de bilete și grupuri sanitare; zone comerciale și de exploatare feroviară”, informa CFR Infrastructură.

Deasupra stației CFR, aflată de patru ani în șantier, noua pasarelă pietonală a fost deschisă parțial, doar între peroanele 1 și 3. Lucrările la infrastructura de transport (peroane, instalații și linii ferate) se află și ele în stadiul final de execuție.

Povestea bombelor din stația Simeria

Pe lângă întârzierile obișnuite, șantierul din stația CFR s-a confruntat și cu o problemă neobișnuită: descoperirea, în 2021, a unui arsenal din Al Doilea Război Mondial, care cuprindea bombe de aruncător de calibrul 120 mm, proiectile de tun, grenade și focoase de bombă, unele în stare de funcționare, altele doar rămășițe provenite din explozii.

Tunelurile feroviare intrate în șantier în 2021 amână finalizarea magistralei pentru trenuri rapide din vestul României

„Elementele de muniție care au fost descoperite în zona stației CFR nu prezentau pericol. Ele au fost preluate și distruse în condiții de siguranță”, informa atunci Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara.

Un fost mecanic CFR, ajuns atunci la vârsta de 90 de ani, își amintise împrejurările bombardamentului din Al Doilea Război Mondial.

„În preajma sărbătorii de Paște din 1944, în gara Simeria era staționată o garnitură nemțească cu muniție de război. Cei din gară s-au trezit într-o dimineață cu niște manifeste, probabil aruncate din avion, care spuneau că «de Paște se vor aduce ouă roșii». Pentru că, în acea perioadă, aviația americană era implicată într-o importantă campanie de bombardare a țintelor militare germane de pe teritoriul României, au tras concluzia că americanii voiau să bombardeze trenul militar și doreau astfel să avertizeze populația orașului. Ceferiștii au luat decizia să mute garnitura în afara gării și a orașului, pe o linie secundară, pentru a încerca să salveze gara și clădirile din apropiere. Exact cum au anticipat, americanii au bombardat, chirurgical, garnitura de tren, care evident a sărit în aer cu tot cu muniție. Nu au fost victime, spre deosebire de bombardamentele nemțești de mai târziu, de după 23 August 1944, care au distrus, pe lângă obiectivele militare și industriale vizate, o parte din casele din Simeria și au produs multe victime din rândul populației civile. O parte din muniția împrăștiată atunci, imediat după explozie, a fost aruncată în râul Mureș”, relata acesta potrivit blogului gorunescu.ro.

După o perioadă îndelungată de lucrări, gara Simeria a devenit una dintre cele mai moderne stații CFR din România, deși constructorii încă mai au de lucru la stația feroviară veche de 160 de ani.

