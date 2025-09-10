Foto Tragedie lângă Baia Mare: Un bărbat și fiul său de 14 ani au murit după ce mașina lor s-a izbit de un TIR

Un tânăr de 14 ani și un bărbat de 46 de ani au murit, miercuri după-amiază, după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit cu un TIR, pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare spre Tăuţii-Măgherăuş. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers.

Două echipaje de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor SMURD, trei echipaje medicale SAJ și autospeciala de transport persoane și victime multiple au fost direcționate către locul evenimentului.

„Echipajele de intervenție au extras doi pasageri ai unuia dintre autoturisme care au rămas încarcerați. Ambele victime, de sex masculin, au fost declarate decedate”, precizează ISU.

O a treia victimă a prezentat traumatisme minore, fiind evaluată medical la fața locului.