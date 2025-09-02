Accident mortal pe A1. Trei drumari care efectuau marcaje rutiere au murit spulberați de un TIR

Trei persoane au murit, marţi după-amiază, în urma unui accident rutier care s-a produs pe autostrada A1 la ieşirea din Boiţa.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, în accident au fost implicate o autocisternă (fără încărcătură) şi o autoutilitară.

"Din nefericire, trei persoane de sex masculin prezintă leziuni incompatibile cu viaţa, medicul declarând decesul acestora", a transmis sursa citată, potrivit Agerpres.

"O altă persoană, bărbat de 49 de ani, a fost asistată la faţa locului, dar refuză transportul la spital. Un echipaj ISU a mai asistat o persoană, care de asemenea a refuzat transportul la spital", a informat Serviciul de Ambulanţă Sibiu.

Potrivit primelor informații, cele trei persoane care au decedat erau angajaţi ai unei societăţi comerciale şi efectuau marcaje rutiere.

"Poliţiştii intervin la un accident produs pe A1, la km. 230, zona Tălmaciu - Veştem, pe sensul Vâlcea - Sibiu. Pe fondul unor cauze care se vor stabili în urma cercetărilor, şoferul unui ansamblu tir a lovit trei bărbaţi (unul de 19 ani, din judeţul Teleorman şi doi de 20 şi 37 de ani, din judeţul Dâmboviţa) care efectuau marcaje rutiere, angajaţi ai unei societăţi comerciale. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei persoane", a declarat purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu, Isabela Brad.

Traficul pe sensul Vâlcea - Sibiu este deviat la kilometrul 225 al A1, zona Boiţa, spre DN 7.