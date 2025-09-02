search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Accident mortal pe A1. Trei drumari care efectuau marcaje rutiere au murit spulberați de un TIR

0
0
Publicat:

Trei persoane au murit, marţi după-amiază, în urma unui accident rutier care s-a produs pe autostrada A1 la ieşirea din Boiţa.

Accidentul a avut loc pe A1 FOTO ISU Sibiu
Accidentul a avut loc pe A1 FOTO ISU Sibiu

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, în accident au fost implicate o autocisternă (fără încărcătură) şi o autoutilitară.

"Din nefericire, trei persoane de sex masculin prezintă leziuni incompatibile cu viaţa, medicul declarând decesul acestora", a transmis sursa citată, potrivit Agerpres.

"O altă persoană, bărbat de 49 de ani, a fost asistată la faţa locului, dar refuză transportul la spital. Un echipaj ISU a mai asistat o persoană, care de asemenea a refuzat transportul la spital", a informat Serviciul de Ambulanţă Sibiu.

Potrivit primelor informații, cele trei persoane care au decedat erau angajaţi ai unei societăţi comerciale şi efectuau marcaje rutiere.

"Poliţiştii intervin la un accident produs pe A1, la km. 230, zona Tălmaciu - Veştem, pe sensul Vâlcea - Sibiu. Pe fondul unor cauze care se vor stabili în urma cercetărilor, şoferul unui ansamblu tir a lovit trei bărbaţi (unul de 19 ani, din judeţul Teleorman şi doi de 20 şi 37 de ani, din judeţul Dâmboviţa) care efectuau marcaje rutiere, angajaţi ai unei societăţi comerciale. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei persoane", a declarat purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu, Isabela Brad.  

Traficul pe sensul Vâlcea - Sibiu este deviat la kilometrul 225 al A1, zona Boiţa, spre DN 7.

Sibiu

Top articole

Partenerii noștri

image
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
digi24.ro
image
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
stirileprotv.ro
image
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 5+5=71 într-o egalitate corectă
gandul.ro
image
Vești proaste pentru românii din diaspora! MAE vrea reintroducerea unor taxe
mediafax.ro
image
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Brutalitatea cu care acționa clanul Motoi. Interlop deranjat când i s-au lăsat 500 de euro pe masă: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
libertatea.ro
image
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ismail, livratorul lovit în București, muncește în România pentru ca familia lui din Bangladesh să supraviețuiască: „Iubesc românii”
antena3.ro
image
O nouă companie auto gigant se deschide în România. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru angajare
observatornews.ro
image
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Ajutor de 10.000 de euro pentru fiecare hectar de pământ arabil. Românii primesc și o subvenție anuală pe 12 ani
playtech.ro
image
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din fruntea partidului este și un șef de serviciu secret
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E așteptat în curând să semneze!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat
kanald.ro
image
Un tânăr de 20 de ani și-a creat propria țară autoproclamată, lângă Dunăre. Are 400 de cetățeni și...
playtech.ro
image
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
romaniatv.net
image
Veste majoră pentru toți românii care plătesc facturi!
mediaflux.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Trăim (încă) în era în care bărbatul e viteaz că nu dă cu toporul, ci cu pumnul
actualitate.net
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
click.ro
image
Zodia răsfățată de destin în toamna lui 2025. Soarele strălucește pe strada ei, primește tot ce își dorește și are parte de binecuvântări. Încheie anul în forță
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Tarta cu struguri Sursa foto shutterstock 2453127943 jpg
Tarta cu struguri îţi îndulceşte începutul de toamnă
clickpentrufemei.ro
6 oona si chaplin 2 profimedia 0101843630 jpg jpeg
„Chaplin m-a sedus când aveam 15 ani. Avea cereri revoltătoare”. Dacă ar fi trăit azi, era în închisoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie

OK! Magazine

image
Scandalul a atins cote maxime! Cărui regal i-a ordonat Prințul William să stea departe de el

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă