Adolescenta din Sighetu Marmației a fost drogată non-stop de bărbatul care intenţiona să o exploateze sexual

Au apărut informații noi în cazul dispariției adolescentei din Sighetu Marmației, găsită după o săptămână în casa unui bărbat de 34 de ani. Melinda a refuzat să se întoarcă în casa părinţilor după ce a fost descoperită întâmplător de un poliţist local în casa unui individ de 34 de ani. În urma analizelor medicale, anchetatorii au descoperit că fata a fost violată și drogată. Bărbatul a fost reţinut, iar adolescenta abuzată a fost internată la un centru special de îngrijire.

Surse din anchetă spun că fata s-ar fi certat cu părinţii şi a decis să plece de acasă. Cum vorbea de ceva timp cu bărbatul de 34 de ani, acesta a profitat de acest moment şi a luat-o la el acasă, notează Observator News.

Se pare că bărbatul o droga non-stop şi că adolescenta era pregătită pentru a fi exploatată sexual în străinătate.

După şase zile de căutări impresionante cu elicoptere, drone si bărci, Sara Melinda a fost găsită. Era în centrul oraşului Sighetu Marmaţiei, într-o locuinţă insalubră, casa unui individ de 34 de ani. Un bărbat i-a spus şefului poliţiei locale că ar fi zărit-o pe fată. Fără armă şi îmbrăcat în civil, agentul a mers în zona indicată. A găsit-o pe copila de 13 ani in casa individului. Stătea pe o saltea, pe podea. Fata a sărit în braţele salvatorului.

„Când am găsit-o, prima ei reacţie a fost să vină la mine, să cuprindă pe cineva în braţe. Se vedea că era foarte speriată şi probabil traumatizată. Când am găsit-o, sincer, mi s-a blocat inima, nu mi-a venit să cred că este ea acolo. M-am bucurat enorm când am găsit-o”, a declarat Florin Ciobanu, șef la Poliția Locală din Sighetul Marmației, pentru sursa citată. De asemenea, familia fetei s-a bucurat, mama ei transmițând un mesaj de mulțumire, imediat după aflarea veştii că adolescenta a fost găsită.

„Mulţumim tuturor celor care, într-o strânsă colaborare, au dus la acest mare succes. Sperăm să ne fie bine în curând şi vă rog să aveţi grijă de copiii dumneavoastră”, a spus mama fetei.

Agresorul a fost reţinut, iar adolescenta a fost internată la un centru special de îngrijire

„În prezent, minora se află la centrul de îngrijire în regim de urgență Sighetu Marmației unde beneficiază de toate serviciile de specialitate oferite într-un astfel de centru. Urmează ca în cursul zilei de astăzi, specialiștii DGASPC Maramureș să inițieze valoarea psihosocială”, a declarat Adrian Mândru, purtător de cuvânt DGASPC Maramureș.

Individul în casa căreia se afla fata a fost încătușat de poliţiști şi dus la audieri. Luni seară a fost reținut pentru 24 de ore şi urmează să să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației cu propunere de arestare preventivă.

Bărbatul în casa căruia a fost găsită Melinda ar fi șantajat-o cu poze compromițătoare

Agenţii verifică dacă cei doi se cunoşteau. Potrivit unor informaţii, fata şi individul ar fi vorbit prin mesaje. Copila i-ar fi trimis bărbatului poze indecente, iar acesta ar fi şantajat-o că le face publice. Potrivit primelor concluzii medicale, cei doi au intretinut raporturi sexuale, dar nu se ştie dacă individul a agresat-o pe copilă.

Oricum ar fi va fi acuzat de viol pentru ca potrivit unei noi legi orice relaţie sexuale cu un minor sub 16 ani este considerată viol dacă diferenţa de vârstă este mai mare de 5 ani.

Părinții Melindei ar fi alertat DIICOT în primăvară, după ce în telefonul fetei ar fi fost găsite mesaje și fotografii „ciudate”

Potrivit surselor Antena 3, familia Melindei ar fi făcut un denunț la DIICOT prin aprilie-mai, după ce în telefonul fetei ar fi fost găsite mesaje și fotografii „ciudate”, dar anchetatorii nu confirmă, dar nici nu infirmă această informație.

Aceleași surse susțin faptul că urmele de agresiune de la nivelul mâinilor Melindei ar fi fost cauzate de o tentativă de suicid a fetei.

De asemenea, Sara Melinda nu ar fi fost atât de murdară în momentul în care polițistul local a găsit-o, iar apropiații fetei se întreabă cum e posibil ca, fără apă, după șapte zile să nu fii atât de murdar.

Astfel, se bănuiește că Melinda ar fi fost adusă acolo din altă parte după ce familia a anunțat că oferă o recompensă de 10.000 de euro.