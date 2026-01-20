Un bărbat din Bacău a fost declarat mort de statul român, deși trăiește: „Probabil nu m-am sincronizat la timp cu sistemul”

Un bărbat din Bacău a descoperit, cu stupoare, că figurează ca decedat în evidențele statului, potrivit unui document al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.

Anunțul a fost făcut chiar de cel vizat, Popa Eugen, într-o postare pe Facebook, în care povestește că, din punct de vedere administrativ, este „mort”, deși în realitate este viu, respiră și are puls.

„Dragi prieteni, astăzi am aflat că pentru statul român sunt decedat. Oficial. Undeva, într-o bază de date prăfuită, cineva a apăsat un buton și a decis că povestea mea s-a încheiat. Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici. Viu. Respir. Merg. Am puls. Chiar și nervi, din belșug”, a scris acesta.

Băcăuanul pune situația pe seama unei erori birocratice și ironizează sistemul, afirmând că, probabil, „nu s-a sincronizat la timp cu sistemul” sau că viața lui nu a avut suficiente „ștampile, copii legalizate și cozi interminabile”.

„Probabil nu m-am sincronizat la timp cu sistemul. Sau poate viața mea n-a avut suficiente ștampile, copii legalizate și cozi interminabile. Cert e că, administrativ vorbind, am murit. Practic însă, sunt încă pe picioarele mele și destul de conștient încât să constat ironia”, a menționat el în postare.

În mesajul său, Popa Eugen vorbește despre absurditatea situației și propune, în glumă, un pact cu prietenii lui: atunci când va muri cu adevărat, să nu anunțe imediat autoritățile, „ca statul să afle ultimul, din greșeală sau din întâmplare”.

„Când se va întâmpla cu adevărat, pentru că, la final, toți ajungem acolo, vă propun un pact de prietenie: să ținem secretul. Să nu ne grăbim să anunțăm statul. Să-l lăsăm să afle ultimul, din greșeală sau din întâmplare, așa cum se întâmplă de obicei. Măcar atunci să râdem și noi puțin.

Până una-alta, dacă mă vedeți pe stradă, să știți că sunt o apariție. Un decedat funcțional”, a conchis bărbatul.