Joi, 15 Ianuarie 2026
Un tânăr s-a trezit cu o sumă mare în cont, dintr-o eroare. Nu a mai vrut să o restituie și a fost reținut de polițiști

Publicat:

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Roșiești, a fost reținut de polițiști după ce a refuzat să returneze unei societăți comerciale o sumă de bani virată în contul său în mod eronat.

Card bancar FOTO: Pixabay
Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui, tânărul a primit în primăvara anului trecut aproximativ 60.000 de lei de la o societate comercială, suma reprezentând contravaloarea unei facturi și, cu toate că a fost notificat, a refuzat să returneze banii, scrie Agerpres.

„În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Banca au stabilit faptul că, la data de 10 martie 2025, o societate comercială ar fi trimis prin virament bancar, în mod eronat, suma de 56.160 de lei, reprezentând contravaloarea unei facturi, în contul bancar al tânărului, însă acesta ar fi refuzat să returneze suma integral, deși a fost notificat în acest sens. Ulterior, tânărul de 21 de ani ar fi returnat suma de 20.000 de lei societății comerciale, însă și-a însușit diferența de 36.160 de lei. Ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii au luat față de tânărul cercetat măsura reținerii pentru 24 de ore", au informat, joi, reprezentanții IPJ Vaslui.

Tânărul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea dispunerii unor măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea stabilirii și probării întregii activități infracționale a persoanei cercetate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de însușire a bunului găsit.

Vaslui

