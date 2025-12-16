Sfârșit tragic înainte de sărbători. Un muncitor a murit electrocutat, iar un altul a fost rănit în timp ce montau instalații de Crăciun pe proprietatea şefului

Un bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața, iar un altul a fost rănit, în timp ce montau instalații de Crăciun pe proprietatea angajatorului lor, într-o localitate din judeţul Bacău.

Tragedia a avut loc luni, 15 decembrie, în localitatea Lupești, comuna Mănăstirea Cașin, acolo unde cei doi bărbați, în vârstă de aproximativ 40, respectiv 44 de ani, desfășurau lucrări de montare a ornamentelor luminoase în gospodăria șefului lor, folosind o scară metalică pentru a fixa instalațiile la înălțime.

Potrivit primelor informații, în timpul manevrării scării, aceasta ar fi atins un cablu electric de tensiune medie aflat sub curent, moment în care s-a produs o electrocutare violentă, cu efecte devastatoare.

Martorii au alertat imediat autoritățile prin apel la numărul unic de urgență 112, însă echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe muncitorul de 40 de ani, în timp ce colegul său a fost preluat de cadrele medicale și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate, potrivit unupetrotus.

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul, iar inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă au demarat verificări pentru a vedea dacă activitatea, care a avut loc în timpul programului de lucru şi ar putea fi considerată accident de muncă, se desfăşura în condiții legale și dacă au fost respectate normele de securitate și sănătate în muncă, inclusiv cele privind lucrul la înălțime și în apropierea liniilor electrice.