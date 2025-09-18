Video Bărbat electrocutat în subteran, în Galați, când lucra la repararea unei avarii

Joi seară, două echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Galați și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean au intervenit de urgență în municipiul Galați, după ce un bărbat s-a electrocutat în subteran.

→ Imaginea 1/2: FOTO ISU Galați jpg

UPDATE: Victima a ieșit din stop cardio-respirator.

Din primele informații, victimele ar fi angajat al unei firme de mentenanță electrică și lucra la repararea unei avarii într-o canalizare.

Echipajele medicale efectuează în prezent manevre de resuscitare la fața locului.

ISU Galați va oferi detalii suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.