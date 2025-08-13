Evadare spectaculoasă pe geamul ambulanței care-l ducea la Jilava. Deținutul a dispărut în lanul de porumb

Un deținut în vârstă de 58 de ani a evadat miercuri după amiază, după ce a profitat de neatenția lucrătorilor penitenciarului. El a sărit pe geamul ambulanței.

Un deținut care era transportat miercuri cu o ambulanță la Penitenciarul Jilava a reușit să înșele vigilența gardienilor și să evadeze. Bărbatul în vârstă de 58 de ani a profitat de faptul că ambulanța staționa în trafic pe A7, din cauza aglomerației și a sărit pe geam, fără ca lucrătorii penitenciarului să schițeze vreun gest.

Deținutul a fugit într-un lan de porumb de pe centura municipiului Bacău și este căutat la această oră.

”La data de 13 august a.c, în jurul orei 17:50, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, un deținut aflat într-o ambulanță ANP Botoșani, în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers și a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.

În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Botoșani”, potrivit IPJ Bacău.

Evadarea a avut loc în apropiere de satul Letea Veche, unde explozia unei butelii a provocat rănirea a patru persoane.

Numele său este Crainiciuc Ştefan şi avea emis mandat pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.