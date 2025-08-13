Deflagrație la o fabrică de explozibili din Brazilia. Nouă oameni sunt dați dispăruți, iar mai multe persoane sunt rănite

O explozie puternică s-a produs marţi la o fabrică de explozibili în sudul Braziliei, nouă persoane fiind date dispărute, au anunţat autorităţile locale, potrivit AFP, care notează că deflagrația a avut loc accidental.

Şase bărbaţi şi trei femei sunt daţi dispăruţi în acest accident care a avut loc în jurul orei locale 06:00 în zona metropolitană Curitiba, capitala statului Paraná, potrivit purtătoarei de cuvânt a departamentului de pompieri, Luisana Guimaraes, scrie AFP, citată de Agerpres.

„Zona exploziei a fost distrusă”

La căutarea victimelor participă forţele de securitate, ajutate de câini. Mai multe persoane au fost, de asemenea, rănite şi au fost transportate la spitalele din apropiere.

„Zona exploziei a fost distrusă. Pe o rază de aproximativ 1,5 kilometri casele au fost afectate, cu geamuri sparte, structuri avariate şi o undă de şoc uriaşă”, a mai spus purtătoarea de cuvânt.

Cauzele accidentului sunt în curs de investigare, a declarat conducerea societăţii Enaex Brasil, proprietarul fabricii, într-o conferinţă de presă.

Amintim că, în 2009, 11 persoane au murit şi mai multe au fost rănite joi în Brazilia într-o explozie produsă într-o fabrică ilegală de artificii, care a produs şi distrugerea a mai multe locuinţe şi autoturisme.

În 2023, cinci persoane au murit și zeci au fost rănite, după ce un cazan a explodat la o fabrică de oțel din statul Sao Paulo, Brazilia.