Accident grav pe „drumul morții”, în Bacău. Trei victime, dintre care două încarcerate. Traficul pe DN2- E85 este blocat pe ambele sensuri

Un accident rutier grav s-a produs luni după-amiază în localitatea Cleja, județul Bacău. Sunt trei victime, dintre care două au rămas încarcerate, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău.

La fața locului au intervenit pompieri cu autospeciale de stingere și descarcerare, echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean și polițiști rutieri.

„Ajunşi la faţa locului s-a constatat faptul că două persoane erau încarcerate şi o persoană era blocată în autoturism. De urgenţă s-a intervenit pentru acordarea primului ajutor şi descarcerarea acestora. În acest moment, toate victimele au fost preluate de către echipajele medicale şi au început deplasarea către Unitatea de Primiri Urgenţe Bacău”, a transmis ISU Bacău.

Potrivit sursei citate, traficul pe DN2 E85 este blocat pe ambele sensuri de mers în zona accidentului. Sunt cozi kilometrice la fața locului.

S-a deschis un dosar penal privind comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.