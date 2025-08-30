Video Panică la bordul unui zbor Londra–Bacău, după ce un geam spart a fost „reparat” cu scoci înainte de decolare

Au fost momente de panică printre pasagerii unei curse Wizz Air Londra–Bacău, după ce unul dintre geamurile avionului a fost descoperit spart chiar înainte de decolare. Incidentul a avut loc pe aeroportul din Londra, unde personalul de siguranță a observat problema la unul dintre hublouri în timpul verificărilor.

După aproximativ 20 de minute, un inginer a intervenit și a aplicat o bandă adezivă peste geam. Pasagerii au relatat că banda părea a fi o rolă de scoci obișnuit, ceea ce a amplificat temerile lor pe durata celor trei ore de zbor. Aeronava a ajuns la Bacău fără alte incidente, relatează Bacău.net.

Potrivit specialiștilor, geamurile avioanelor sunt alcătuite din trei straturi: exterior (cel presurizat și de rezistență), intermediar (de siguranță) și interior (de protecție și confort). În acest caz, doar stratul interior a fost afectat, fără a compromite siguranța zborului.

Unele voci au glumit pe seama situației: „Dacă ar fi știut că bucata aia de bandă costă, probabil, cât un Logan, poate s-ar mai fi liniștit puțin…”, potrivit Știri de Cluj.

Banda aplicată ar putea fi, de fapt, speed tape – o bandă adezivă din aluminiu, special concepută pentru reparații temporare în aviație, capabilă să reziste la presiuni mari și temperaturi extreme, însă mulți călători au acuzat că produsul folosit părea un scoci obișnuit.

Specialiștii precizează că utilizarea speed tape este o procedură standard, temporară, până la efectuarea unei reparații permanente la sol. În acest caz, banda a fost aplicată în interior, iar siguranța pasagerilor nu a fost pusă în pericol.

Reporterii Digi24 a cerut un punct de vedere companiei care a operat zborul, Wizz Air, însă nu au primit un răspuns până în acest moment.