Un spital din România, care în anul 1836 avea două saloane, se modernizează. Este o bijuterie arhitecturală

O bijuterie arhitecturală și una dintre cele mai vechi clădiri de utilitate publică din municipiul Arad, primul spital public al orașului, va fi reabilitat. Lucrările la clădire au început în anul 1833.

Vorbim despre un spital a cărui construire a fost inițiată încă din 1775. Fundația care colecta fondurile pentru construirea spitalului a reușit abia în anul 1833 să înceapă lucrările.

Primele două saloane au fost deschise în anul 1836. Mai exact pavilionul central al fostului Spital Municipal va fi modernizat în integralitate, în cadrul unui proiect finanţat parţial prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Valoarea contractului este de 33,8 milioane de lei, dintre care aproximativ 12 milioane sunt fonduri europene nerambursabile. Durata de execuţie a lucrărilor este de 14 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

„Reuşim astăzi să semnăm contractul pentru reabilitarea şi modernizarea pavilionului central al fostului Spital Municipal, aceasta fiind una dintre cele mai vechi clădiri de utilitate publică din Arad. Construcţia acestui spital a început în anul 1833, iar în 1836 erau date în folosinţă primele două saloane. În anul 2022 am preluat clădirile de la Primăria Arad şi am depus imediat un proiect de modernizare pe PNRR, proiect în cadrul căruia am câştigat o finanţare de aproximativ 12 milioane de lei. Potrivit contractului semnat, lucrările vor costa, în total, 33,8 milioane de lei. Diferenţa va fi suportată din fondurile Consiliului Judeţean Arad şi, sperăm noi, şi din cele ale Primăriei Arad”, a declarat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Județean Arad (CJA).

„Prin acest proiect, ne propunem să salvăm această bijuterie arhitecturală a Aradului, primul spital care a existat în judeţul nostru”, a mai completat Cionca.

Preşedintele Consiliului Judeţean Arad a prezentat şi o serie de date tehnice referitoare la acest proiect. Durata de execuţie a lucrărilor este de 14 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Cei de la CJA spun că acest ordin va fi emis, cel mai probabil, săptămâna viitoare. Mai departe, garanţia pentru lucrările cuprinse în acest proiect este de cinci ani de zile.

Proiectul de reabilitare şi modernizare a Spitalului Municipal va include următoarele lucrări: reabilitarea completă a Corpului C6 și a subsolului Corpului C7; realizarea de rețele exterioare, clădiri tehnice, platforme, stație de dezinfecție și rezervor de apă; reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirilor Corp C6 și C7; reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum – subsol Corp C7; instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior – subsol Corp C7; reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri – subsol Corp C7; modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente – subsol Corp C7; echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice; reabilitare parțială a instalațiilor de fluide medicale (instalații de oxigen) – amplasate în subsolul Corpului C7; recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale – subsol Corp C7.

Proiect așteptat

Florina Ionescu, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, a ţinut să mulţumească acelora de la Consiliul Judeţean Arad, care au reuşit să obţină acest proiect.

„Vorbim despre un proiect pe care îl așteptăm de mult timp și care este deosebit de important, o unitate spitalicească de referință pentru sănătatea arădenilor, pe care, prin acest proiect, o vom putea aduce la standardele cerute de legislația în vigoare”, a spus Florina Ionescu.

Prezent la conferinţă a fost şi Cătălin Hreniuc, directorul medical al spitalului, care a ţinut să precizeze: „În clădirea fostului municipal, parte integrantă a Spitalului Județean Arad, avem o serie de secții deosebit de importante, dintre care menționez secția de Chirurgie II, cu o activitate extrem de importantă și o multitudine de pacienți cu diferite patologii care sunt tratate și operate, secția unică de Medicina Muncii, secția unică de Centru de dializă, Medicină internă 2. Toate acestea sunt ramuri medicale extrem de importante și, din punctul nostru de vedere, extrem de utile în activitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad”.

La întâlnire au fost şi medici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul fostului Spital Municipal, medici care au luat cuvântul şi care au vorbit despre investiţiile de acolo.