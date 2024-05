Detalii despre filmările la „Mad Max: Fury Road” . Actorul Tom Hardy, la cuțite cu Charlize Theron: Situația a „scăpat de sub control” VIDEO

Regizorul australian George Miller a făcut declarații despre conflictul de pe platoul de filmare dintre Tom Hardy și Charlize Theron, vedetele din „Mad Max: Fury Road/ Mad Max: Drumul furiei", în cadrul unui interviu acordat publicației The Telegraph, relatează Business Insider.

Regizorul și-a spus părerea despre tensiunea care a apărut între actori pe platoul de filmare al blockbusterului din 2015 și despre cum s-a ajuns până la urmă la punctul culminant, când Hardy a făcut-o pe Theron să aștepte trei ore pentru a filma o scenă.

Miller a declarat că, în esență, „erau doar doi artiști foarte diferiți".

„Tom are un defect, dar și o sclipire care vine odată cu el și, indiferent ce se petrecea cu el în acel moment, a trebuit să fie convins să iasă din rulotă", a dezvăluit el. „În timp ce Charlize era incredibil de disciplinată - o dansatoare cu pregătire, ceea ce s-a văzut în precizia interpretării sale - și era întotdeauna prima pe platou”, a mai adăugat Miller.

Regizorul de 79 de ani, laureat al premiului Oscar, care a regizat prequel-ul „Furiosa: A Mad Max Saga", a adăugat că „a privit comportamentul lor ca pe o oglindă a personajelor lor, în care trebuiau să învețe să coopereze pentru a-și asigura supraviețuirea reciprocă".

În cartea lui Kyle Buchanan, „Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road", atât Theron, care a interpretat-o pe Imperator Furiosa în film, cât și Hardy, care a dat viață personajului Max Rockatansky, au vorbit sincer despre relația lor tensionată din timpul filmărilor.

Într-un fragment publicat de Vanity Fair, actorii și membrii echipei au vorbit despre marea ceartă dintre cei doi, după ce Hardy a lăsat-o pe Theron și echipa de producție să aștepte ore în șir.

„Aș putea să mă ridic la înălțimea acestei ocazii”

Operatorul de cameră Mark Goellnicht a declarat că își amintește „foarte bine" incidentul, explicând că Theron a început „să îl insulte de zor" pe Hardy, numindu-l „lipsit de respect" și spunând că ar trebui să fie taxat cu „o sută de mii de dolari pentru fiecare minut" în care a întârziat echipa.

Goellnicht a spus că Hardy „a atacat-o", ceea ce a făcut-o pe Theron să se simtă „amenințată" și a făcut-o să ceară ca un producător să fie cu ea în permanență.

Theron a menționat că a simțit că situația a „scăpat de sub control" și că a considerat că prezența unui producător de sex feminin „ar putea poate echilibra o parte din situație, pentru că nu mă simțeam în siguranță".

La rândul său, Hardy a declarat în carte că „a fost copleșit în diverse privințe”: „Presiunea asupra amândurora era uneori copleșitoare. Ceea ce avea nevoie era un partener mai bun, poate mai experimentat decât mine".

„Asta este ceva ce nu poate fi mimat. Mi-ar plăcea să cred că, acum că sunt mai bătrân și mai urât, aș putea să mă ridic la înălțimea acestei ocazii”, a mai adăugat el.

Miller a declarat pentru The Telegraph că a luat măsuri pentru a se asigura că nu vor apărea aceleași probleme între Anya Taylor-Joy și Chris Hemsworth pe platoul de filmare al noului prequel.

„Trebuie să fii obsedat de siguranță - siguranța fizică, pe măsură ce filmările avansează și se instalează oboseala, dar și cea psihologică", a spus el. „Nu mai este ca în vremurile sălbatice de altădată".