Spital românesc pentru copii, modernizat și dotat cu aparatură de ultimă oră. Cum arată totul FOTO

Ambulatoriul și Compartimentul de Urgențe de la Spitalul de Pediatrie Pitești au fost extinse, modernizate și dotate cu aparatură de ultimă generație. Este unul dintre puținele spitale din țară care are acum un bazin hidrokinetoterapie interior.

De asemenea, au fost achiziționate manechine de simulare complexe pentru nou născuți și pentru copiii în vârstă de cinci ani. Tot compartimentul de recuperare al spitalului a fost modernizat și dotat cu aparatură medicală. A fost amenajat și un cabinet Nirvana pentru pacienții cu tulburări senzoriale.

Luni, 1 aprilie 2024, au fost inaugurate două proiecte accesate de Consiliul Județean Argeș și finanțate din fonduri europene. Este vorba de extinderea, modernizarea și dotare Ambulatoriul Integrat și a Unității de Primiri Urgențe, cu o valoare totală de aproximativ 21 de milioane de lei.

Prezent la eveniment, Arafat și-a adus aminte de perioada de studenție de la Pitești

Spitalul de Pediatrie Pitești este unul dintre cele mai moderne unități medicale din țară! Este unicul spital de specialitate din zona Sud-Muntenia. Peste 25.000 de copii se prezintă anual la camera de gardă a spitalului, iar în acest moment toate secțiile spitalului asigură condiții moderne pentru micii pacienți, la 40 de ani de la inaugurarea sa.

La eveniment a participat și Raed Arafat, care și-a adus aminte de perioada de studenție de la Pitești, când a învățat limba română: „Eu vin la Argeș întotdeauna și îmi place să vin pentru că am multe amintiri aici. Anul meu pregătitor, de student, l-am făcut la Pitești. Aici am învățat limba română și acum vorbind o să vedeți cât de bine am învățat-o”.

Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a fost mulțumit de condițiile pe care le-a găsit la spital. „Am să vorbesc pe zona de competență a Departamentului pentru Situații de Urgență. Sunt unele dintre secțiile cele mai dificile dintr-un spital. Organizarea acestor secții este foarte importantă, ca și condițiile de muncă ale personalului medical. Nu mai spun de dotare. Aici mă refer inclusiv și la manechinele de simulare care au fost achiziționate aici, cele mai moderne din țară. Felicitări! Sper să aveți cât mai puțin nevoie de sistemul de Urgență, dar când este nevoie să fie sistemul pregătit și să facă ce este nevoie”, a precizat Raed Arafat, în cadrul evenimentului.

→ Imaginea 1/3: Arafat prezentând manechinele de simulare Foto: Alex Vlaicu jpg

Manechine de simulare eficiente pentru situațiile de urgență

Personalul medical se antrenează pe două manechine de ultimă generație, portabile. „Referitor la scurtarea timpilor de reacție a personalului s-a investit în două manechine de tip complex, portabile, un corp de nou născut și altul de cinci ani pe care, datorită softului din dotare, personalul medical se poate antrena, acestea simulând 12 scenarii de urgență. Astfel, asistenții și medicii, conform protocoalelor aflate în vigoare, pot să simuleze diverse situații de urgență”, a precizat dr. Adina Enescu, director medical la Spitalul de Pediatrie Pitești și manager de proiect.

Tot în scopul de a crește viteza de reacție a personalului s-a investit într-o stație de apelare a personalului.

Spitalul de Pediatrie Pitești are acum și un bazin hidrokinetoterapie interior, în suprafață de 207 mp. A fost instalat și un sistem performant de ventilare (recirculare/filtrare aer proaspăt), climatizare atât pentru zona extinderii propuse cât și pentru zona de primiri urgențe existente.

→ Imaginea 1/4: bazin hidrokinetoterapie Foto: CJ Arges jpg

Vor fi aduse și alte aparate în perioada următoare. „În curând, Spitalul de Pediatrie va fi dotat și cu un turn de artroscopie și un ecograf cu modul cardio, finanțate de la bugetul de stat, la solicitarea domnilor doctori, la solicitarea celor care lucrează aici”, a precizat Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii și Solidarității Sociale..

Valoarea totală a proiectului de extindere, modernizare și dotare Ambulatoriul Integrat a fost de 16.880.962,72 lei. În schimb, extinderea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a costat 4.117.457,30 lei.