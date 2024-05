Litălși”, un nou brand de mici românești, va fi lansat la New York

O companie românească a investit peste 1,5 milioane de euro în dezvoltarea gamei de mici „Litălși” – un nou brand de mici românești, care va fi lansat luna viitoare la New York.

Deși produsul este destinat pieței din România, acesta va fi lansat la evenimentul ce va avea loc pe 16 iunie în New York. Carmolimp participă la „Romania Day” pe faimoasa stradă Broadway.

“E timpul sa ducem cele mai interesante produse tradiționale românești in inima unuia dintre cele mai populare orașe din lume – New Yorkul. Practic, vom închide Broadway pentru o zi și vom scoate în prim-plan cultura românească si tradiționalii mici. Vrem să deschidem și o nouă piață pentru micii cu care noi suntem atât de obișnuiți, dar pe care americanii abia acum îi descoperă, însă ne vom axa pe dezvoltarea pe piața românească, care va fi baza acestui business. In Romania vrem sa construim cel mai puternic brand de mici din piață, care vine la pachet cu un sistem de francizare si cu o aplicație de livrare si promovare a businessului”, a declarat Valentin Soneriu, director CarmOlimp.

“Nu este o demonstrație de forță, deși înțeleg ca așa pare. A pornit mai mult ca o glumă, din dorința de a face lucrurile altfel”, a adăugat el.

Evenimentul “Romania Day on Broadway” a debutat in anul 2000 si este la a XXIII-a ediție, fiind organizat In parteneriat cu Ambasada României din Statele Unite ale Americii, Consulatul General al României din New York și Institutul Cultural Roman. Acesta va avea peste 500.000 de participanți și va include un program artistic, având ca scop promovarea în rândul americanilor a celor mai frumoase aspecte ale culturii, obiceiurilor, valorilor și tradițiilor românești.

CarmOlimp este, în prezent, unul dintre cei mai importanți jucători din piața de HoReCa, activând în domeniu din 1993. Compania brașoveană deține cea mai mare fabrică integrată de mâncare gătită, de la ferme de animale la abator și fabrică, oferind cele mai bune soluții din zona de mâncare gătită, tranșare, produse specializate și proiecte specifice.