Spitalul-model de provincie care a atras medici prin investițiile și facilitățile oferite. Ultima „achiziție” vine din Camerun

Deficitul de medici s-a accentuat în ultimii ani, iar tot mai multe spitale din România se confruntă cu o astfel de problemă. Un spital de provincie, din nordul județului Galați, care risca să fie închis în urmă cu câțiva ani, a reușit să fie ținut în viață datorită investițiilor.

Investițiile făcute cu fonduri europene (cinci milioane de euro), secție nouă de terapie, secție nouă de pediatrie și un ambulatoriu, plus dotarea cu aparatură ultra-performantă, au convins medicii să vină să profeseze în unitatea medicală de la Spitalul Târgu Bujor, din nordul județului Galați.

Mai mult, Consiliul Județean Galați au pus la dispoziția medicilor un microbuz modern și gratuit pentru transportul acestora, le decontează chiria pentru cazare și, în plus, le acordă un stimulent lunar de 300-400 de euro.

Ultima „achiziție” cu care spitalul Târgu Bujor se mândrește este un medic din Camerun, care a studiat la Facultatea de Medicină din București. Noul medic, Aurelien Mbapou Kamga, a făcut rezidențiatul la spitale mari din București și a luat examenul de specialitate cu o notă foarte bună. Mai mult, vorbește foarte bine limba română și este încântat de condițiile găsite la spitalul orășenesc din Târgu Bujor.

Medicul camerunez s-a cazat în orașul Galaţi şi face naveta în fiecare zi la serviciu. Transportul îi este decontat, în plus primește și un stimulent financiar, lunar, pentru că a venit să lucreze la Târgu Bujor.

„Prietenii mei mi-au spus că spitalul Târgu Bujor caută medici ginecologi, am aplicat şi am venit prima dată în această zonă. Mi-a plăcut aparatura, am tot ce am nevoie, am fost foarte bine primit, apoi m-am mutat. M-am integrat foarte bine aici”, susține Mbambou Kamga, medic ginecolog.

Deja, medicul a adus pe lume câțiva bebeluși, iar conducerea unității medicale susține că a fost extrem de bine primit de către paciente.

„Avem mare nevoie de medici, iar sosirea domnului doctor a fost un lucru extraordinar. De foarte mult timp căutăm un medic specialist pentru maternitatea noastră. Nu aveam astfel de specialişti, deşi aveam echipamente dedicate pentru aceste specializări. Acum putem să facem şi astfel de investigaţii. (...) Este un spital aproape nou, dotat cu absolut tot ce avem nevoie”, a declarat Victoria Ghionea, managerul spitalului.

„Ca aerul aveam nevoie de medici noi. S-a făcut un ambulatoriu nou, este dotat cu aparatură nouă. Eu sunt de zece ani la Târgu Bujor, vin din Republica Moldova. Fac naveta de la Tecuci”, spune dr. Ion Roșioru, medic specialist în obstetrică -ginecologie.

Investițiile și medicii navetiști țin în viață spitalul

Consiliul Județean asigură gratuit, de șase ani, transportul medicilor care nu locuiesc în orașul Târgu Bujor. Astfel, șapte medici au acceptat să facă naveta și, zilnic, parcurg zeci de kilometri până la locul de muncă, cu un microbuz pus la dispoziție de Consiliul Județean.

Printre ei, sunt și soții Ilie, o familie dedicată de medici. Ea este medic pediatru, el este medic specialist în medicină internă. Cei doi fac, zilnic, naveta din comuna Corod, acolo unde locuiesc.

Mihai Ilie este preot de 20 de ani în satul Brătulești, comuna Corod, iar în urmă cu patru ani a absolvit Facultatea de Medicină din Galați. Astfel, a ales să profeseze ca medic- specializarea medicină internă, la spitalul Târgu Bujor, acolo unde lucrează și soția sa, Lăcrămioara.

„Este foarte greu să găsești resursa umană, personal înalt calificat, mai ales acolo unde este distanță mare de oraș. Investițiile făcute de peste cinci milioane de euro și dotările au convins medicii să vină să lucreze la Tg. Bujor. În afară de faptul că le punem transport gratuit la dispoziție și le decontăm chiria pentru cazare, pentru a-i ține în aceste zone fiecare medic primeşte un stimulent lunar de 300-400 de euro. Totul pentru ca oamenii să fie mai motivați. Dacă nu investești și nu creezi condiții bune de lucru, este foarte greu să atragi medici noi, mai ales în cazul unui spital mic, aflat la aproximativ 60 de kilometri de Galați”, a precizat Costel Fotea, președintele CJ Galați.

Spitalul Târgu Bujor a trecut în ultimii ani prin ample modernizări. Recent, a fost inaugurată o clădire nouă pentru Secția de Pediatrie la Spitalul Târgu Bujor, construită de către Consiliul Județean Galați în cadrul unei investiții cu fonduri europene în valoare de 5,8 milioane de lei. De asemenea, Ambulatoriul spitalului din Târgu Bujor este aproape gata și va fi dotat cu aparatură medicală de ultimă generaţie.