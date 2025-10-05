search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

27 de soldați ruși uciși de un singur om. Cine este „Rus”, eroul de la Dobropilia

0
0
Publicat:

Într-un război al cifrelor, al dronelor și al propagandei, povestea lui "Rus", un soldat ucrainean care a apărat timp de aproape două luni două poduri strategice din regiunea Donețk, amintește că, uneori, istoria se scrie în subsoluri întunecoase, cu mâinile murdare, cu dinții strânși și cu o voință care nu se înclină.

Rus susține că a ucis 27 de soldați ruși/FOTO:X
Rus susține că a ucis 27 de soldați ruși/FOTO:X

Timp de 50 de zile, "Rus" și camaradul său Artis au ținut piept trupelor ruse într-o localitate de lângă Dobropilia, un sat aflat la vest de orașul Donețk, ocupat de ruși. Au ajuns acolo noaptea, cărând în spate rezervele pe care le-au putut strânge — conserve, muniție, apă și șervețele umede. Ultimele, în lipsa oricărei posibilități reale de igienă.

Fuseseră trimiși cu o misiune clară: să apere două poduri strategice care legau zona de restul regiunii. O misiune ce ar fi trebuit să dureze zece zile. Au stat șapte săptămâni.

Subsolul în care au stat adăpostiți avea miros de pământ ud și carne stricată. Mirosul morții, spune Rus, care a povestit experiența pentru The Times. Încercau să iasă afară doar la amurg sau în zori, când șansele să fie observați de dronele rusești erau mai mici.

Zgomotul acestora — un bâzâit constant, aproape identic cu al unui țânțar — era nelipsit. Zburau jos, căutând mișcare. O mișcare cât de mică putea însemna sfârșitul.

„Relaxarea însemna să-ți scoți casca și vesta antiglonț pentru o jumătate de oră”

„Nu aveai timp să stai, să gătești, să joci cărți”, spune Rus. „Relaxarea însemna să-ți scoți casca și vesta antiglonț pentru o jumătate de oră. Atât îți permiteai.”

În ciuda pericolului constant, încerca să nu-și piardă mințile. Făcea genuflexiuni, flotări, orice pentru a păstra o formă de normalitate.

27 de soldați ruși uciși. Un camarad rănit. Un om rămas singur

Pe parcursul celor 50 de zile, Rus susține că a ucis 27 de soldați ruși. Nu e o cifră spusă cu mândrie, ci cu o greutate vizibilă. Era o luptă pentru supraviețuire, nu o paradă a eroismului.

La un moment dat, după 30 de zile, camaradul său Artis a fost rănit grav de un obuz și a fost evacuat spre un spital de campanie. Rus a rămas singur. Încă 20 de zile, cu trupele inamice apropiindu-se, cu morții în jur, cu nopțile nedormite, cu echipamentul pe el aproape permanent.

Un război care nu iartă

În timp ce soldați precum Rus țin piept pe linia frontului, în spatele lor, populația civilă rămâne vulnerabilă. Doar cu o zi înainte ca povestea lui Rus să fie făcută publică, un atac cu drone rusești a lovit un tren de pasageri în regiunea Sumî, în nord-estul Ucrainei.

Cel puțin 30 de persoane au fost rănite, iar imaginile cu vagoane sfâșiate și incendiate au stârnit reacții puternice. Președintele Volodimir Zelenski a calificat atacul drept un „act terorist” îndreptat direct împotriva civililor.

Un simbol tăcut al unei rezistențe care nu cedează

Pentru faptele sale, Rus a fost propus pentru cea mai înaltă distincție militară a țării, Erou al Ucrainei. Dar, dincolo de medalii, povestea lui ridică o întrebare esențială: cât poate duce un om?

Nu este singurul care a rezistat în subsoluri, în tranșee sau în clădiri dărăpănate. Războiul din Ucraina este, pentru cei din afară, un conflict geopolitic. Pentru cei ca Rus, este o bătălie de zi cu zi pentru o palmă de pământ, pentru un pod, pentru viața unui camarad. O bătălie dusă adesea în întuneric, în frig și în tăcere.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
digi24.ro
image
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
stirileprotv.ro
image
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
gandul.ro
image
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
mediafax.ro
image
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie de ultimă oră în privința lui Șut. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei
libertatea.ro
image
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
digi24.ro
image
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
gsp.ro
image
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Cum să pui pastele în oală ca să încapă perfect. Nu trebuie rupte, secretul italienilor
playtech.ro
image
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA a legalizat bișnița și a dat startul nebuniei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe internet VIDEO
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
A murit Vasilică Georgiu, fostul fotbalist al UTA! Avea 45 de ani
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Românii care au trimis colete cu plata ramburs, vânați de Fisc. ANAF a cerut liste de la curieri
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"
click.ro
image
La ce etaj este cel mai bine să cumperi un apartament. Avantajele și dezavantajele care trebuie știute înainte de a decide
click.ro
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"

OK! Magazine

image
Meghan Markle sau Kim Kardashian? Ducesa s-a întors în Europa, iar apariția ei de la Paris ne-o arată foarte schimbată

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!