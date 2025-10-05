27 de soldați ruși uciși de un singur om. Cine este „Rus”, eroul de la Dobropilia

Într-un război al cifrelor, al dronelor și al propagandei, povestea lui "Rus", un soldat ucrainean care a apărat timp de aproape două luni două poduri strategice din regiunea Donețk, amintește că, uneori, istoria se scrie în subsoluri întunecoase, cu mâinile murdare, cu dinții strânși și cu o voință care nu se înclină.

Timp de 50 de zile, "Rus" și camaradul său Artis au ținut piept trupelor ruse într-o localitate de lângă Dobropilia, un sat aflat la vest de orașul Donețk, ocupat de ruși. Au ajuns acolo noaptea, cărând în spate rezervele pe care le-au putut strânge — conserve, muniție, apă și șervețele umede. Ultimele, în lipsa oricărei posibilități reale de igienă.

Fuseseră trimiși cu o misiune clară: să apere două poduri strategice care legau zona de restul regiunii. O misiune ce ar fi trebuit să dureze zece zile. Au stat șapte săptămâni.

Subsolul în care au stat adăpostiți avea miros de pământ ud și carne stricată. Mirosul morții, spune Rus, care a povestit experiența pentru The Times. Încercau să iasă afară doar la amurg sau în zori, când șansele să fie observați de dronele rusești erau mai mici.

Zgomotul acestora — un bâzâit constant, aproape identic cu al unui țânțar — era nelipsit. Zburau jos, căutând mișcare. O mișcare cât de mică putea însemna sfârșitul.

„Relaxarea însemna să-ți scoți casca și vesta antiglonț pentru o jumătate de oră”

„Nu aveai timp să stai, să gătești, să joci cărți”, spune Rus. „Relaxarea însemna să-ți scoți casca și vesta antiglonț pentru o jumătate de oră. Atât îți permiteai.”

În ciuda pericolului constant, încerca să nu-și piardă mințile. Făcea genuflexiuni, flotări, orice pentru a păstra o formă de normalitate.

27 de soldați ruși uciși. Un camarad rănit. Un om rămas singur

Pe parcursul celor 50 de zile, Rus susține că a ucis 27 de soldați ruși. Nu e o cifră spusă cu mândrie, ci cu o greutate vizibilă. Era o luptă pentru supraviețuire, nu o paradă a eroismului.

La un moment dat, după 30 de zile, camaradul său Artis a fost rănit grav de un obuz și a fost evacuat spre un spital de campanie. Rus a rămas singur. Încă 20 de zile, cu trupele inamice apropiindu-se, cu morții în jur, cu nopțile nedormite, cu echipamentul pe el aproape permanent.

Un război care nu iartă

În timp ce soldați precum Rus țin piept pe linia frontului, în spatele lor, populația civilă rămâne vulnerabilă. Doar cu o zi înainte ca povestea lui Rus să fie făcută publică, un atac cu drone rusești a lovit un tren de pasageri în regiunea Sumî, în nord-estul Ucrainei.

Cel puțin 30 de persoane au fost rănite, iar imaginile cu vagoane sfâșiate și incendiate au stârnit reacții puternice. Președintele Volodimir Zelenski a calificat atacul drept un „act terorist” îndreptat direct împotriva civililor.

Un simbol tăcut al unei rezistențe care nu cedează

Pentru faptele sale, Rus a fost propus pentru cea mai înaltă distincție militară a țării, Erou al Ucrainei. Dar, dincolo de medalii, povestea lui ridică o întrebare esențială: cât poate duce un om?

Nu este singurul care a rezistat în subsoluri, în tranșee sau în clădiri dărăpănate. Războiul din Ucraina este, pentru cei din afară, un conflict geopolitic. Pentru cei ca Rus, este o bătălie de zi cu zi pentru o palmă de pământ, pentru un pod, pentru viața unui camarad. O bătălie dusă adesea în întuneric, în frig și în tăcere.