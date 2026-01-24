Tragedie la Arad: o femeie a murit după ce a fost acroșată de un motostivuitor condus de un șofer băut

O femeie a murit după ce a fost acroșată de un motostivuitor, în curtea unui depozit de materiale de construcții din municipiul Arad. Utilajul era condus de un bărbat aflat sub influența alcoolului, care a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, incidentul s-a produs vineri, 23 ianuarie 2026, în jurul orei 12:30. Polițiștii au fost sesizați cu privire la un accident petrecut în curtea unui depozit de materiale de construcții din municipiu.

„La data de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 12:30, polițiștii arădeni au fost sesizați despre un incident, la un depozit de materiale de construcții din municipiu. Din cercetări, a reieșit că un bărbat de 49 de ani, din Arad, în timp ce conducea un motostivuitor în curtea interioară a unui depozit de materiale de construcții, ar fi acroșat o femeie care se deplasa pe jos, prin curte”, a transmis IPJ Arad, potrivit News.ro. Femeia a murit în urma rănilor suferite.

Șoferul era sub influența alcoolului

Polițiștii au precizat că bărbatul care conducea utilajul a fost testat cu aparatul etilotest. „Conducătorul utilajului a fost testat cu aparatele din dotare, rezultând o imbibiție alcoolică de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice”, au mai transmis reprezentanții IPJ Arad.

Dosar penal pentru ucidere din culpă

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. În urma probelor administrate, bărbatul de 49 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca ancheta să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia.