De ce Adelina Pestrițu nu își lasă fiica să meargă cu transportul școlar

Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, sunt extrem de implicați în creșterea fiicei lor, Zenayda Maria, care va împlini 8 ani în luna august. Adelina Pestrițu a dezvăluit că a ales să o ducă personal pe cea mică la școală, renunțând la transportul special, pentru a se bucura zilnic de rutina lor de familie și de momentele petrecute împreună încă de la primele ore ale dimineții, potrivit Click.ro.

Adelina se trezește în fiecare dimineață la ora 6:00, îi pregătește micul dejun și pachețelul pentru școală, apoi, alături de soțul ei, își însoțește fiica până la poarta instituției de învățământ. Astfel, întreaga familie se bucură de momente prețioase împreună încă de la primele ore ale zilei, iar Adelina poate să îi transmită Zenaydei toată atenția înainte de începerea orelor.

„Mă trezesc la 6:00 să pregătesc pachețelul și micul-dejun pentru fetița mea, apoi să o trezesc ușor și să ne pregătim de școală. După care eu sau Virgil o însoțim până la poarta școlii. Nu am ales transport special. Pentru noi, acestea sunt niște momente pe care nu vrem să le ratăm, iar dacă programul permite, de ce nu?

Chiar dacă are masa asigurată la școală, ea vrea să aibă ceva bun și de acasă. Așa că pregătirea pachetului a devenit activitatea mea matinală preferată”, a transmis Adelina, potrivit Click.ro.