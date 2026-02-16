Copii de 8 ani din Republica Moldova munceau alături de părinți într-o fabrică din Italia deținută de o româncă

Un caz grav de exploatare a forței de muncă a fost descoperit de carabinieri într-un oraș din nordul Italiei, unde 23 de cetățeni din Republica Moldova, printre care opt minori cu vârste între 8 și 16 ani, erau obligați să lucreze în condiții extrem de periculoase într-o fabrică deținută de o româncă.

Descoperirea a fost făcută într-un hangar industrial care, deși figura oficial ca sediu al unei firme, funcționa în realitate ca o fabrică clandestină de producție a garniturilor și de prelucrare a materialelor plastice, potrivit TVR Moldova.

Potrivit presei italiene, spațiul industrial aparținea unui persoane de cetățenie română în vârstă de 23 de ani, aflată acum sub anchetă pentru intermediere ilicită și exploatare prin muncă. În interior, carabinierii au găsit muncitori care lucrau fără echipament de protecție, într-un mediu insalubru, fără ventilație adecvată și fără respectarea normelor minime de siguranță.

Printre victime se aflau și copii aduși la muncă împreună cu părinții lor, obligați să participe la activități periculoase, în schimbul unor sume infime de bani.

Unul dintre muncitori, arestat pentru reintrare ilegală în Italia

În timpul verificărilor, autoritățile au descoperit că unul dintre muncitori, un bărbat de 30 de ani din Republica Moldova, reintrase ilegal în Italia după ce fusese anterior expulzat. Acesta a fost arestat pe loc.

Fabrica a fost imediat pusă sub sechestru, iar autoritățile au aplicat amenzi în valoare totală de peste 100.000 de euro pentru încălcarea legislației muncii și a normelor de securitate.

Minorii, preluați de serviciile sociale

Cei opt copii și părinții lor au fost preluați de serviciile sociale italiene și plasați în centre specializate, unde primesc asistență și consiliere. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii rețele de exploatare și a eventualilor complici.

Autoritățile italiene urmează să decidă în perioada următoare situația juridică a celor 23 de muncitori. Aceștia ar putea fi deportați sau, în anumite cazuri, ar putea primi un statut legal temporar, în funcție de colaborarea cu anchetatorii și de circumstanțele individuale.

Cazul a stârnit indignare în Italia, fiind considerat unul dintre cele mai grave episoade recente de exploatare a muncii, mai ales prin implicarea minorilor.

Amintim că un caz similar a ieșit la iveală în în toamna anului trecut: cel puțin 50 de moldoveni au fost aduși în Italia, unde au fost exploatați pe câmpurile din zona Mantova, în nordul țării, lucrând la recolta de dovleci și pepeni roșii și având ture lungi și epuizante și fiind hărțuiți de șefii lor, relatează presă italiană.

În 2023, ofițerii poliției de stat din Treviso au descoperit aproximativ cincizeci de lucrători străini, toți legali, angajați de doi cetățeni chinezi în condiții inumane.