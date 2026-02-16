Robert Selden Duvall, unul dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei americane, a murit la vârsta de 95 de ani, anunță site-ul american TMZ. Informația a fost confirmată de soția actorului, Luciana Duvall, într-o postare emoționantă pe Facebook.

„Ieri ne-am luat rămas bun de la iubitul meu soț, prieten drag și unul dintre cei mai mari actori ai timpurilor noastre. Bob a trecut în neființă în pace, acasă, înconjurat de dragoste și confort”, a scris Luciana, soția regretatului actor, potrivit People.

Aceasta a adăugat că pasiunea lui pentru actorie era la fel de puternică ca dragostea pentru personajele pe care le interpreta, pentru mesele savuroase și pentru viața publică: „Pentru fiecare dintre numeroasele sale roluri, Bob a dat totul personajelor sale și adevărului spiritului uman pe care acestea îl reprezentau”.

Soția sa a cerut ca familia să fie lăsată să își plângă pierderea în liniște și intimitate.

Născut pe 5 ianuarie 1931, în San Diego, California, Robert Duvall a studiat actoria la Principia College din Elsah, Illinois, unde a absolvit în 1953.

După doi ani de serviciu militar în Coreea, s-a întors în Statele Unite și a continuat studiile de teatru sub îndrumarea lui Sanford Meisner, la „The Neighborhood Playhouse School of the Theatre” din New York.

Duvall și-a făcut debutul pe marele ecran în rolul lui Boo Radley din „Să ucizi o pasăre cântătoare”, recomandat de dramaturgul Horton Foote. El a devenit cunoscut pentru versatilitatea sa ca actor de caracter, primind apreciere pentru filme precum Bullitt, True Grit, THX 1138, trilogia Nașul, Apocalipsa și Rețeaua. Duvall a câștigat Premiul Oscar pentru interpretarea din Tender Mercies (1983).

Francis Ford Coppola, care l-a regizat în filmele „Nașul”, l-a lăudat pentru capacitatea sa de a „intra în personaj” aproape instantaneu.

De-a lungul carierei sale, Duvall a construit o filmografie impresionantă, fiind recunoscut pentru intensitatea și autenticitatea cu care își aducea personajele la viață.

Robert Duvall a fost căsătorit de patru ori. S-a căsătorit cu Barbara Benjamin în 1964, iar cei doi au divorțat în 1975. Între 1982 și 1985 a fost căsătorit cu Gail Youngs, iar între 1991 și 1995 cu Sharon Brophy.

În 2005, Duvall s-a căsătorit cu Luciana Pedraza, cu care a început să se întâlnească în 1996. Ea a apărut alături de el în filmul Assassination Tango (2003), pe care Duvall l-a scris și regizat.

În 2021, Duvall a apărut în emisiunea People și a vorbit despre cum este viața după 70 de ani de actorie.

Întrebat ce îi plăce cel mai mult la vârsta de 90 de ani, Duvall a răspuns: „Să iubești cel mai mult? Nu știu dacă iubesc vreunul dintre lucruri, dar zi de zi, alături de minunata mea soție.”

„Ea are grijă de mine, am prieteni buni și încerc să fac mișcare și să rămân într-o formă cât de cât bună,” a continuat el.