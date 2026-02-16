Motivul halucinant pentru care un bărbat din Tulcea a ucis copilul de 3 ani al concubinei. De ce n-a anunțat Poliția tatăl micuțului

Anchetatorii scot la iveală detalii șocante în cazul copilului de trei ani din județul Tulcea, omorât în bătaie. Iubitul mamei, un bărbat de 25 de ani, le-a spus judecătorilor că și-a descărcat furia asupra copilului după ce colegii de serviciu îl ironizau pentru că întreținea un copil care nu era al lui.

Potrivit declarațiilor din dosar, agresorul l-a supus pe băiețel unor chinuri prelungite, timp de mai multe ore. L-a pus la colț și l-a obligat să stea cu mâinile ridicate, după care l-a bătut și torturat fără milă.

În tot acest timp, mama copilului a asistat fără să intervină. O mișcare forțată a capului i-a provocat copilului o fractură cervicală, leziune care i-a fost fatală.

Deși băiețelul nu mai mișca, adulții l-au așezat în pat, unde a rămas până a doua zi, când în locuință a venit tatăl agresorului. Acesta și-a dat seama că minorul era mort, însă nu a sunat la 112, plecând să caute tămâie și lumânări.

„Nu am credit pe telefon, nu am nimic”, a declarat bărbatul, întrebat de ce nu a cerut ajutor, potrivit Observator.

Agresorul a fost arestat preventiv, în timp ce mama copilului este cercetată în libertate pentru lăsarea fără sprijin a unei persoane aflate în pericol. Pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracțiune poate fi închisoarea de la trei luni la un an sau amendă. Femeia le-a spus anchetatorilor că a fost prea șocată pentru a reacționa.

„I se reține ca și acuzație lăsarea fără sprijin a unei persoane aflate în pericol. Fiind concubini, pentru nedenunțare scapă”, a explicat Ciprian Tudose, avocat.

Vecinii spun că intenția familiei ar fi fost să ascundă crima.

„Copil chinuit, ce să mai. I-a dus capul să-l omoare. Și îi auzeam că voiau să îl îngroape în grădină, nicidecum să îl ducă la cimitir”, a declarat un vecin.

Poliția intervenise ultima dată în familie de Revelion, când cei doi adulți făcuseră scandal. Reprezentanții DGASPC susțin că nu au existat sesizări care să indice că minorul era în pericol.

„Dacă există o sesizare, trimitem echipa mobilă în teritoriu. În cazul de față nu a fost necesar pentru că nu s-au făcut sesizări”, a declarat Laurențiu Ivanov.

Cazul capătă o dimensiune și mai gravă în contextul în care familia agresorului a mai fost implicată în fapte similare. Sora acestuia urmează să fie judecată pentru omor, după ce și-a aruncat copilul nou-născut într-o toaletă din curte.