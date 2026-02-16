search
Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Motivul halucinant pentru care un bărbat din Tulcea a ucis copilul de 3 ani al concubinei. De ce n-a anunțat Poliția tatăl micuțului

0
0
Publicat:

Anchetatorii scot la iveală detalii șocante în cazul copilului de trei ani din județul Tulcea, omorât în bătaie. Iubitul mamei, un bărbat de 25 de ani, le-a spus judecătorilor că și-a descărcat furia asupra copilului după ce colegii de serviciu îl ironizau pentru că întreținea un copil care nu era al lui.

Anchetatorii scot la iveală detalii șocante în cazul copilului de trei ani omorât. FOTO: Arhivă
Anchetatorii scot la iveală detalii șocante în cazul copilului de trei ani omorât. FOTO: Arhivă

Potrivit declarațiilor din dosar, agresorul l-a supus pe băiețel unor chinuri prelungite, timp de mai multe ore. L-a pus la colț și l-a obligat să stea cu mâinile ridicate, după care l-a bătut și torturat fără milă.

În tot acest timp, mama copilului a asistat fără să intervină. O mișcare forțată a capului i-a provocat copilului o fractură cervicală, leziune care i-a fost fatală.

Deși băiețelul nu mai mișca, adulții l-au așezat în pat, unde a rămas până a doua zi, când în locuință a venit tatăl agresorului. Acesta și-a dat seama că minorul era mort, însă nu a sunat la 112, plecând să caute tămâie și lumânări.

„Nu am credit pe telefon, nu am nimic”, a declarat bărbatul, întrebat de ce nu a cerut ajutor, potrivit Observator.

Agresorul a fost arestat preventiv, în timp ce mama copilului este cercetată în libertate pentru lăsarea fără sprijin a unei persoane aflate în pericol. Pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracțiune poate fi închisoarea de la trei luni la un an sau amendă. Femeia le-a spus anchetatorilor că a fost prea șocată pentru a reacționa.

„I se reține ca și acuzație lăsarea fără sprijin a unei persoane aflate în pericol. Fiind concubini, pentru nedenunțare scapă”, a explicat Ciprian Tudose, avocat.

Vecinii spun că intenția familiei ar fi fost să ascundă crima.

„Copil chinuit, ce să mai. I-a dus capul să-l omoare. Și îi auzeam că voiau să îl îngroape în grădină, nicidecum să îl ducă la cimitir”, a declarat un vecin.

Poliția intervenise ultima dată în familie de Revelion, când cei doi adulți făcuseră scandal. Reprezentanții DGASPC susțin că nu au existat sesizări care să indice că minorul era în pericol.

„Dacă există o sesizare, trimitem echipa mobilă în teritoriu. În cazul de față nu a fost necesar pentru că nu s-au făcut sesizări”, a declarat Laurențiu Ivanov.

Cazul capătă o dimensiune și mai gravă în contextul în care familia agresorului a mai fost implicată în fapte similare. Sora acestuia urmează să fie judecată pentru omor, după ce și-a aruncat copilul nou-născut într-o toaletă din curte.

Tulcea

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
digi24.ro
image
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția va revizui și taxele și impozitele locale. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
gandul.ro
image
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
mediafax.ro
image
Cel mai mare centru militar american din Europa se construiește la câteva sute de km de România. Țara aleasă l-a refuzat recent pe Donald Trump
fanatik.ro
image
Gestul făcut de Kim Jong-un care trădează cât de mare este numărul soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina
libertatea.ro
image
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
digi24.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
digisport.ro
image
Zelenski se dezlănțuie împotriva rușilor: „Du-te dracului în Rusia!” / Ce a generat furia președintelui Ucrainei
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Criminalul lui Gheorghe Chindriş a povestit cum l-a ucis. Ar putea primi pedeapsa maximă
observatornews.ro
image
Primul concurent care merge la Asia Express 2026! Ce fost fotbalist celebru a semnat cu Antena 1
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Temperaturi neobișnuite în România după ninsori și frig. Cum va fi vremea până la 1 martie
playtech.ro
image
Gigi Neţoiu, mesaj tranşant pentru Ilie Bolojan: „Aţi distrus o fermă de şase milioane de euro! Vreţi să ne terminaţi cu totul?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Americanii s-au convins de Louis Munteanu, după trei meciuri jucate
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
Robert Duvall, celebrul actor din „The Godfather” și „Apocalypse Now”, s-a stins la 95 de ani
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu Dan Petrescu după anunțul vindecării. Aduce cu un bătrânel relaxat care se bucură de pensie. Cum arată după ce a avut o afecțiune gravă!
romaniatv.net
image
Se schimbă radical vremea. ANM anunță prognoza pentru fiecare regiune, până la 1 martie
mediaflux.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor fi fericite în dragoste în luna martie. Durerea dispare, iar bucuria înflorește în inimile lor
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Lilibet Colaj jpg
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
bkg iubiri celebre Antoniu si Cleopatra fb jpg
Marc Antoniu și Cleopatra, povestea cuplului care ar fi putut stăpâni întregul Imperiu Roman...
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”

OK! Magazine

image
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie a purtat colierul blestemat al lui Elizabeth Taylor. I-a adus ghinion?

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!