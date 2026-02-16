search
Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Noile reguli privind hărțuirea la locul de muncă: ce trebuie să știe angajații și angajatorii

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Senatul a adoptat modificările la Codul Muncii care țin de hărțuirea la locul de muncă. Acum, acest tip de comportament abuziv are o definiție legală clară. În plus, foarte important, legea stabilește că la hărțuire se pot încadra nu doar acțiunile care se întâmplă la locul fizic de muncă, ci și în contexte care au legătură cu acesta, cum ar fi în conversațiile online, în deplasările de serviciu sau pe drumul spre și dinspre birou. Bineînțeles, există și măsuri pentru protecția victimelor, dar și de prevenire a abuzurilor, pe care angajatorii vor fi obligați să le implementeze. 

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

O mai bună definire a hărțuirii la locul de muncă

Legea stabilește clar că ,,violenta și hărțuirea în domeniul raporturilor de muncă sunt interzise, indiferent dacă au sau nu legătură cu un criteriu de discriminare, și se referă la comportamente și practici inacceptabile sau amenințări cu comportamente și practici inacceptabile, indiferent dacă au loc în mod izolat sau repetat, care lezează demnitatea unei persoane sau duc la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator sau au scopul de a genera, generează sau au scopul de a genera, generează sau pot genera un prejudiciu fizic, psihologic, sexual sau economic”.

În plus, protecția va fi extinsă dincolo de locul fizic de muncă, pentru că noile reglementări prevăd că actele de hărțuire și violență sunt și cele care au loc:

  • în timpul deplasărilor in interes de serviciu, precum și în timpul instruirii, formării, evenimentelor sau activităților sociale desfășurate in legătură cu munca; 
  • prin intermediul comunicărilor legate de muncă, inclusiv cele efectuate prin tehnologia informației și comunicațiilor;
  • pe durata efectuării deplasării către și dinspre locul de muncă.

,,Sunt elemente aduse la zi, în aliniere cu realitățile din piața muncii. Și sunt completări atât tehnice, cât și de esență în ceea ce privește legislația deja existentă. (...) Din punct de vedere al necesității, esența este una extrem de importantă și de utilă. Pentru că toți angajatorii își doresc să evite astfel de situații. Și atunci, cu cât este legislația mai clară în acest domeniu, cu atât va fi mai bine, la orice companie", spune Oana Botolan, expert în consultanță organizațională și strategie HR.

Ce obligații va avea angajatorul

Protecția angajaților împotriva hărțuirii și violențelor va intra în sfera de ,,sănătate și securitate în muncă", iar angajatorii vor trebui să ofere informații, instruire și formare cu privire la pericolele și riscurile identificate de producere a violenței și hărțuirii, cu privire la măsurile de prevenție și protecție asociate.

,,E clar un lucru bun. Pentru că e ca la discriminare: teoretic noi toți credem că suntem foarte bine pregătiți și că știm ce înseamnă discriminare. Așa credem că știm ce înseamnă hărțuire. Cu toate acestea, în momentul în care discutăm din ce în ce mai deschis despre replici de un anumit fel, de exemplu, ne dăm seama că unii le putem considera glume, în timp ce alți colegi le pot considera hărțuire. Cred că necesitatea discuțiilor despre aceste lucuri este una clară. Și, da, obligativitatea de a face un curs nu e deloc ceva rău", arată Oana Botolan. 

Totodată, în situațiile în care există un pericol grav pentru viața, sănătatea sau siguranța salariaților din cauza violenței și hărțuirii, angajatorul va putea modifica temporar locul sau felul muncii, la cererea angajatului. Dacă acest lucru nu va fi posibil, va fi obligat să ofere zile libere plătite. 

Reglementarea care ridică semne de întrebare

Angajatorii vor avea și obligația de a desemna cel puțin un angajat căruia să îi repartizeze, prin fișa postului, si atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței și hărtuirii în domeniul raporturilor de muncă. 

,,Din punct de vedere logistic nu este dificil, pentru că, așa cum există un responsabil pentru tot ceea ce ține de sănătatea în muncă, un responsabil pentru tot ceea ce ține de GDPR, în mod evident poate fi identificat sau angajat un coleg pentru această sarcină", spune experta în consultanță organizațională. 

Cu toate acestea, pot apărea semne de întrebare cu privire la încrederea pe care o vor avea angajații să reclame situații de hărțuire unui alt coleg. 

,,Vă spun cu sinceritate, nu sunt convinsă că această persoană e bine să fie un coleg din aceeași companie. Poate sunt influențată de faptul că în companiile mari, multinaționale, această persoană sau comisie este din altă țară, din cu totul și cu totul altă parte, tocmai pentru a nu exista niciun risc de teamă din partea victimei în a anunța anonim orice situație suspectă.

Eu, de exemplu, dacă aș fi victima de orice fel a hărțuirii din partea unei colege sau a unui coleg, mi-ar fi mai greu să o sun pe colega x sau pe colegul y, despre care știu că ne cunoaște și pe mine și pe agresor. Pe când dacă anunț pe cineva care e total străin de echipă, de companie, am o mai mare senzație de obiectivitate și de nepărtinire, cel puțin la nivel psihologic", atrage atenția Oana Botolan. 

Legea aduce mai multă responsabilitate, dar și mai multă birocrație

Experta în consultanță organizațională aduce în discuție și provocările birocratice. 

,,Ca la orice schimbare de legislație, apare problema legată de nivelul de birocrație necesar. Cât de complicat este să punem în practică și să aplicăm noua lege? Și aici cred că e nevoie de un pic de analiză, pentru a vedea cât de mult noua formă a legii ajută problema de esență și cât îngreunează suplimetar companii în care deja se întâmplau aceste lucruri, deja existau toate politicile, toate procedurile, tot ceea ce ține de hotline-ul prin care poți anunța orice eventuală hărțuire sau violență de orice fel. Întotdeauana există și acest risc, dar esența și obiectivul principal cred că sunt unele foarte, foarte utile", e de părere Oana Botolan. 

Amenzile pentru nerespectarea noilor reglementări merg de la 30.000 până la 50.000 de lei. 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
digi24.ro
image
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția va revizui și taxele și impozitele locale. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
gandul.ro
image
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
mediafax.ro
image
Cel mai mare centru militar american din Europa se construiește la câteva sute de km de România. Țara aleasă l-a refuzat recent pe Donald Trump
fanatik.ro
image
Gestul făcut de Kim Jong-un care trădează cât de mare este numărul soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina
libertatea.ro
image
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
digi24.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
digisport.ro
image
Zelenski se dezlănțuie împotriva rușilor: „Du-te dracului în Rusia!” / Ce a generat furia președintelui Ucrainei
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Criminalul lui Gheorghe Chindriş a povestit cum l-a ucis. Ar putea primi pedeapsa maximă
observatornews.ro
image
Primul concurent care merge la Asia Express 2026! Ce fost fotbalist celebru a semnat cu Antena 1
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Temperaturi neobișnuite în România după ninsori și frig. Cum va fi vremea până la 1 martie
playtech.ro
image
Gigi Neţoiu, mesaj tranşant pentru Ilie Bolojan: „Aţi distrus o fermă de şase milioane de euro! Vreţi să ne terminaţi cu totul?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Americanii s-au convins de Louis Munteanu, după trei meciuri jucate
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
Robert Duvall, celebrul actor din „The Godfather” și „Apocalypse Now”, s-a stins la 95 de ani
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu Dan Petrescu după anunțul vindecării. Aduce cu un bătrânel relaxat care se bucură de pensie. Cum arată după ce a avut o afecțiune gravă!
romaniatv.net
image
Se schimbă radical vremea. ANM anunță prognoza pentru fiecare regiune, până la 1 martie
mediaflux.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor fi fericite în dragoste în luna martie. Durerea dispare, iar bucuria înflorește în inimile lor
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Lilibet Colaj jpg
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
bkg iubiri celebre Antoniu si Cleopatra fb jpg
Marc Antoniu și Cleopatra, povestea cuplului care ar fi putut stăpâni întregul Imperiu Roman...
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”

OK! Magazine

image
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie a purtat colierul blestemat al lui Elizabeth Taylor. I-a adus ghinion?

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!