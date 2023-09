Rămas-bun, Eugen Kantor! Hagi al culturismului românesc, înmormântat FOTO VIDEO

Unul dintre cei mai mari culturiști ai țării noastre, arădeanul Eugen Kantor (Enzi), a fost înmormântat luni, 18 septembrie 2023. Despre el, un sportiv spune că era „Hagi al culturismului“.

Eugen Kantor a fost înmormântat în prezența rudelor și a prietenilor, dar și a celor cu care s-a intersectat de-a lungul vieții. În luna noiembrie, acesta ar fi împlinit 76 de ani.

Pentru arădeanul Eugen Kantor, dimineața zilei de vineri, 15 septembrie 2023, era una obișnuită. A mers să se antreneze la sala de sport Xox Gym din Arad, unde a râs cu cei de acolo și și-a făcut exercițiile, apoi a plecat la stadionul Gloria unde obișnuia să alerge. Aici, însă, i s-a făcut rău. A fost dus la spital, dar medicii nu au mai putut să-l salveze. Diagnostul: disecție de aortă.

A avut câțiva prieteni apropiați de-a lungul vieții, iar tinerii din Arad pe vremuri îi decupau pozele din revistele în care apărea, luând ca exemplu pentru forma sa fizică.

A fost numit „Hagi în culturism“ de către Marius Anton, un arădean care mergea la aceeași sală cu Eugen de ani de zile.

„Cel mai longeviv culturist arădean a plecat dintre noi. În anul 1997, când am călcat pentru prima dată pragul unei săli de culturism, am avut ocazia să-l întâlnesc pe Eugen Kantor. A fost un moment memorabil, eu crescând citind reviste pe coperta cărora era Eugen Kantor, un sportiv care domina clar culturismul la acea vreme, la categoria lui, pot chiar să spun că m-am apucat de culturism avându-l ca model. La acea vreme era un fel de Hagi în culturism. Trecând mulți ani de atunci, am descoperit în el un caracter frumos, un om simplu, modest, dar extrem de serios când e vorba de sport, un profesionism desăvârșit, un sportiv care și-a dedicat întreaga viață sportului. Odihnește-te în pace, Eugen Kantor”, spune despre el sportivul Marius Anton, cu care se întâlnea aproape zilnic la sală.

O slujbă pe măsură

Eugen Kantor a fost condus pe ultimul drum de familie, prieteni și colegi. Slujba de înmormântare a fost una pe măsura spiritului lui de campion, chiar dacă numărul celor care au participat nu a fost extrem de numeros pe măsura a cât a făcut el pentru țara noastră. Preotul a ținut ca slujba să fie atât în limba română, cât și în maghiară și a precizat că Eugen era un bun creștin și că le va lipsi.

→ Imaginea 1/10: 20230918 125222 jpg

La înmormântare a participat prima sa soție, alături de fiul lor Raul, nepoți și verișori. Eugen a avut în ultimii ani doar prietenii aprope de el. Are doi copii rezultați din două căsnicii: pe Raul, care locuiește în Austria și care a putut să participe, și pe Ramona care locuiește în Canada, dar care nu a putut veni la slujba de înmormântare fiind mult prea departe.

Raul Kantor spune că ținea destul de des legătura cu tatăl lui chiar dacă nu mai locuiau împreună de când era el mic.

Un spirit de copil

Nelipsit de a-l conduce pe ultimul drum, cel care a și spus câteva cuvinte despre marele campion a fost unul dintre prietenii lui de suflet: Marius Chiriță.

„Mi-a devenit un prieten de suflet chiar din a doua zi de când l-am cunoscut, se întâmpla în urmă cu 10 ani. Au urmat sute de întâlniri vara pe ștrand, iar iarna la Șofronea, la băile termale. Prietenia cu el o pot asemui ca pe o plimbare frumoasă pe o corabie frumoasă, pe o mare frumoasă și liniștită. A fost o călătorie de zece ani fără valuri, a fost ceva unic în sufletul meu. La toți ne pare rău că a plecat. Am admirat mereu curajul lui, tenacitatea lui, voința lui. A fost pentru toți un exemplu. Fiecare ne dorim ca la 76 de ani să fim ca el, nu neaparat să tragem la fiare, dar să fim cu spiritul. El avea un spirit de copil. În interiorul lui era un copil, cred că asta este cea mai mare calitate a unui om, să reușească să-și păstreze spiritul de copil la bătrânețe, nici nu pot să mă gândesc la el ca la un bătrân. Îl vedeam tânăr și arăta extraordinar de bine. Va rămâne în noi modelul Eugen Kantor, cum să ne ducem viața de acum încolo”, sunt cuvintele rostite de Marius Chiriță la căpătâiul bunului său prieten Eugen.

Constantin Bisca, patronul sălii Xox Gym, unde Eugen Kantor se antrena, prezent la înmormântare, a anunțat că va organiza un concurs în memoria lui.

Cu 33 de medalii de aur obținute în concursurile naționale și internaționale de culturism și peste 100 de podiumuri, recompensat în anul 1992 cu distincția de Maestru al Sportului, Eugen Kantor a fost unul dintre cei mai cunoscuți culturiști ai țării noastre.