Cum să te plimbi relaxat cu canapeaua prin oraș. Fotografia devenită virală, făcută la Arad

O fotografie cu o mașină care transportă o canapea pe care este așezat un bărbat care se uită pe telefon a devenit virală după ce a fost postată pe grupurile de trafic din Arad.

Imaginea a fost surprinsă în zona Boul Roșu din municipiul Arad și încă din primele secunde a devenit deliciul internauților, care au început să comenteze.

În imagini se poate vedea că mașina este neîncăpătoare pentru canapea, iar pentru a se păstra echilibrul, un bărbat s-a tolănit în ea de parcă ar fi în propria sufragerie.

Mesajele postate la fotografie sunt haioase:

„Măcar e pe culoarea mașinii canapeaua, gusturile nu se discută”; „Acel moment când nu mai este loc pentru o persoană în plus - românu-i inventiv”; „Asta înseamnă să fii echilibrat”; „Îl cară mobila pe el”; „Prea mult Mr. Bean stricaă”; „Dacă își pune centura, eu zic că-i omologat”; „Și eu am făcut așa, am pus un colțar sus pe mașină”.

Fotografia a devenit virală în scurt timp, iar cei care au comentat s-au distrat de minune.

Aceasta a fost postată pe Info Trafic Arad și pe AradTraffic.

O altă fotografie virală

Amintim că în urmă cu un an o altă fotografie a devenit virală la Timișoara.

O fotografie postată pe grupul de Facebook Info Trafic Jud Timiş a pus în alertă Poliţia, dar a devenit şi subiectul zilei de glumă în rândul internauţilor.

Marţi, 5 iulie 2022, un cetăţean a postat o poză care a stârnit un val de glume pe internet. În imagine se vede o maşină care ar căra deasupra ceva ce seamănă cu un cadavru învelit cu un cearşaf alb, asigurat cu chingi din care se vedeau doar picioarele. Aceasta se îndrepta dinspre Piaţa Badea Cârţan spre Calea Lugojului.

Oamenii nu puteau concepe că ar putea fi fost vorba de un cadavru uman, ci mai de grabă cineva transporta un manechin. Poliţia a intrat rapid în acţiune.

„Având în vedere fotografia apărută în spaţiul public, în care se observă că pe plafonul unui autoturism ar fi transportat trupul neînsufleţit al unei persoane, vă comunicăm faptul că poliţiştii Municipiul Timişoara efectuează verificări în vederea identificării conducătorului auto, stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun”, au transmis cei de la IPJ Timiş.

Nu a durat mult până la desluşirea misterului. „Este vorba de o asociaţie de tineri artişti care realizează expoziţii de acest gen”, au transmis poliţiştii după verificări.

Păpuşa aparţinea controversatului grup Baraka, artiştii fiind cunoscuţi pentru instalaţiile şi expoziţiile lor şocante.