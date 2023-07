EXCLUSIV. Dacia pregătește mașina de mărime medie. Director general: „Vom merge pe «planeta» celui mai mare segment auto”

Într-un interviu exclusiv pentru ”Adevărul”, Mihai Bordeanu, directorul general Dacia, a vorbit despre viitorul companiei, inclusiv despre automobilele electrice, ca și despre accentul pe care Dacia îl pune pe învățământul dual și pe energie regenerabilă.

Director general Dacia din februarie 2021, Mihai Bordeanu este de doi ani și președintele ACAROM (Asociaţia Constructorilor de Automobile din România), cea mai importantă organizaţie din industria auto de la noi.

În interviul acordat ”Adevărul”, Mihai Bordeanu a vorbit și despre intrarea Dacia pe segmentul C, a treia categorie a segmentelor europene pentru autoturisme, descris drept „mașini medii”, segment ce este echivalent cu clasa de mărime „mașină de familie mică” Euro NCAP.

Dacia, cea mai mare companie din România, are în continuare vânzări spectaculoase în țara noastră și pe glob. Iar proiectele pentru anii următori sunt foarte ambițioase. În 2024 va începe producția de serie pentru a treia generație a foarte popularului model Duster, iar viitorul model Dacia de segment C bazat pe conceptul Bigster va fi produs la uzina de la Mioveni din 2025. Mai trebuie spus că cel târziu în 2028 va fi lansată și versiunea electrică a Daciei Sandero, un alt model de mare succes.

Dacia s-a clasat anul trecut pe locul 3 în Europa în clasamentul vânzărilor către clienții particulari, vânzând în 2022 un număr de 573.800 de vehicule, cu 6,8% mai mult față de 2021. Marca românească a depășit la finalul anului trecut pragul simbolic de 8 milioane de automobile vândute de la lansarea modelului Logan, în 2004.

Mihai Bordeanu este primul director general român al Dacia din ultimele două decenii.

Ultimul director general român a fost regretatul Constantin Stroe, omul care a avut o contribuţie esenţială la privatizarea şi renaşterea Dacia, conducând uzina Dacia între 1990 şi 2002.

Va creste gradul de integrare locală al furnizorilor in contextul aparitiei de noi modele?

Ne dorim să asigurăm competitivitate, respectiv să avem cel mai bun raport calitate-preț, să redefinim esențialul. Selecția furnizorilor se face cu religiozitate în acest spirit, pe termen lung. Și ne dorim furnizori care să fie implantați aproape de uzina Dacia, să fie gradul de integrare locală foarte mare. Eu sunt și președintele ACAROM, și ne-am angajat să creștem gradul de integrare locală. Ne dorim furnizori implantați în România și care să ofere locuri de muncă românilor. La ora actuală, gradul de integrare locală al furnizorilor implantați în România este de peste treimi și el crește în continuare.

Care sunt ambițiile Dacia pe termen scurt și mediu?

Dacia exportă peste 90% din producție. Și în momentul de față avem 44 de țări care comercializează modelele mărcii Dacia. Pentru noi, când vorbim de viitor, esențial este un lucru. Nu dorim să ne mutăm în alte țări. A fost discutată și opțiunea asta a mutării la un moment dat. Noi am ales să mergem nu în altă țară, ci pe altă ”planetă”. Iar această ”planetă” se numește segmentul C, segment ce în Europa este cel mai mare segment de mașini, segment pe care noi nu jucăm. Deci practic ne ducem într-o piață triplă. Noi suntem pe segmentul B. Am început să facem ușor trecerea pe segmentul C cu Jogger, însă intrarea puternică pe segmentul C va fi în 2025 cu modelul Bigster. După care, în decada asta vom avea încă două noi modele în segmentul C.

Sunt anii 2027-2028 un termen fezabil pentru viitorul model electric Dacia? Sandero va fi după toate probabilitățile viitoarea mașină electrică din gama Dacia.

Sandero, cea mai bine vândută mașină din Europa, își va schimba ”pielea”. În acel moment, vom da oamenilor posibilitatea de a alege și bineînțeles opțiunea de utilizare, ce poate fi bineînțeles diferită între cineva care face zilnic naveta și iese în afara orașului și cineva care circulă doar urban. Dar cheia este următoarea: vom oferi posibilitatea de multă energie și de alegere, însă întotdeauna la cel mai bun raport calitate-preț.

”A fi pregătit pentru o meserie e o șansă viabilă și bine plătită”

Dacia acordă o mare atenție energiei regenerabile. Care este stadiul proiectului privind instalarea de panouri fotovoltaice pe platforma de la Mioveni și la Centrul Tehnic Titu?

Avem un proiect făcut în parteneriat cu grupul francez Total Energies, proiect ce este pe masa Ministerului Energiei. Este un proiect 100% al nostru. Practic, vom pune panouri fotovoltaice peste tot la Mioveni și Titu, pe câteva zeci de hectare. Practic, vor fi două parcuri fotovoltaice, ce vor asigura un procent de două cifre din necesarul de energie al Renault Group în România, cu siguranță sub 50%, nu avem cifrele deocamdată. Ca să putem stabili calendarul implementării acestui proiect important, așteptăm o aprobare de la Ministerul Energiei.

Dacia are mai multe proiecte pe învățământul dual. Cât de mulțumiți sunteți de aceste proiecte?

Suntem foarte mulțumiți. Deocamdată încercăm să facem ceva la noi acasă, aici în Argeș. Există deja de câțiva ani parteneriate cu trei licee, există parteneriate cu Universitatea din Pitești. Sunt deja peste 500 de elevi școlarizați. Iar dintre cei peste 500 de elevi aproape 200 au absolvit. Iar dintre absolvenți aproape un sfert au fost angajați la Dacia.

Și dacă toate companiile vor face astfel de parteneriate pe platformele respective, proiectele pe învățământul dual vor crește exponențial. Și va crește astfel respectul pentru meserie. Și asta e important, ca tinerii să conștientizeze că a avea o meserie și a fi pregătit pentru o meserie astăzi e o șansă respectabilă, viabilă și bine plătită.