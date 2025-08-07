Cocaină găsită ascunsă în piei de animale putrede. Un polițist a fost arestat pentru trafic de droguri

Autorităţile portugheze au arestat un căpitan de poliţie şi un complice, care sunt suspectaţi de conducerea unei operaţiuni de trafic de droguri folosind o metodă inedită de transport.

Reţeaua este acuzată că a importat cel puţin trei containere de piei de animale. În jur de 1,5 tone de cocaină au fost găsite ascunse între straturile putrede ale pieilor netăbăcite, relatează Reuters.

Cei doi bărbați, în vârstă de 34 și 42 de ani, sunt asociați cu firma care a importat marfa, suspectată și ea de implicare în dosar.

Un purtător de cuvânt al Poliţiei Judiciare din Regiunea Nord a declarat, joi, că mirosul putred a complicat munca echipelor de anchetă în timpul operaţiunii de ridicare şi cântărire a drogurilor.

Pieile au fost ambalate proaspete în America Latină şi au ajuns în Portugalia după săptămâni petrecute pe mare, într-o „stare de putrefacţie avansată”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Ofiţerul arestat se afla într-un concediu fără plată de lungă durată, fiind detaşat la o unitate de poliţie din oraşul Fafe, din nordul Portugaliei. Presa locală a afirmat că acelaşi ofiţer a condus o operaţiune de destructurare a unei importante reţele de trafic de droguri în Fafe, în urmă cu doi ani.

Poliţia portugheză, în cooperare cu Agenţia Antidrog a Statelor Unite, a descoperit încărcătura în portul Leixoes, dar a permis ridicarea containerelor şi le-a urmărit până la un depozit din Fafe, unde a găsit alte droguri, arme ilegale şi mii de euro în numerar.