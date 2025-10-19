Video Un bărbat s-a trezit cu mașina înghițită de Dunăre, după ce a uitat să tragă frâna: autoturismul, de negăsit

Un bărbat care venise să-și lanseze barca la apă, în zona portului Zimnicea, s-a trezit cu mașina alunecând de pe rampă și dispărând în Dunăre.

Potrivit TRNews, individul uitase să tragă frâna de mână la mașină.

Potrivit reprezentanților ISU Teleorman, în zona respectivă apa are o adâncime de aproximativ 20 de metri, iar curenții sunt extrem de puternici. Până la sosirea echipajelor de intervenție, mașina fusese deja înghițită de ape.

Seara s-a lăsat peste port, iar căutările s-au oprit. A doua zi, echipaje mixte — pompieri, polițiști de frontieră, reprezentanți ai Gărzii de Mediu și proprietarul — au ieșit pe fluviu cu patru ambarcațiuni, dotate cu sonare, încercând să localizeze vehiculul pe o distanță de aproximativ 500 de metri.

„Am verificat fiecare centimetru, fiecare groapă de pe fundul Dunării. Curentul e puternic, e posibil ca mașina să fi fost dusă pe canalul navigabil”, au explicat salvatorii.

Deși eforturile au fost susținute, autoturismul nu a fost găsit. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.