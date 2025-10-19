search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Video Un bărbat s-a trezit cu mașina înghițită de Dunăre, după ce a uitat să tragă frâna: autoturismul, de negăsit

0
0
Publicat:

Un bărbat care venise să-și lanseze barca la apă, în zona portului Zimnicea, s-a trezit cu mașina alunecând de pe rampă și dispărând în Dunăre.

În zona respectivă apa are o adâncime de aproximativ 20 de metri/FOTO: ISU Constanța
În zona respectivă apa are o adâncime de aproximativ 20 de metri/FOTO: ISU Constanța

Potrivit TRNews, individul uitase să tragă frâna de mână la mașină.

Potrivit reprezentanților ISU Teleorman, în zona respectivă apa are o adâncime de aproximativ 20 de metri, iar curenții sunt extrem de puternici. Până la sosirea echipajelor de intervenție, mașina fusese deja înghițită de ape.

Seara s-a lăsat peste port, iar căutările s-au oprit. A doua zi, echipaje mixte — pompieri, polițiști de frontieră, reprezentanți ai Gărzii de Mediu și proprietarul — au ieșit pe fluviu cu patru ambarcațiuni, dotate cu sonare, încercând să localizeze vehiculul pe o distanță de aproximativ 500 de metri.

„Am verificat fiecare centimetru, fiecare groapă de pe fundul Dunării. Curentul e puternic, e posibil ca mașina să fi fost dusă pe canalul navigabil”, au explicat salvatorii.

Deși eforturile au fost susținute, autoturismul nu a fost găsit. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Alexandria

