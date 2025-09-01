Misterul trenului blindat cu care liderul nord-coreean Kim Jong Un se îndreaptă spre Beijing

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a părăsit Phenianul cu trenul, luni, și se îndreaptă spre Beijing. Acesta ar fi recurs la tradiționalul mijloc de transport blindat folosit de liderii de la Phenian de zeci de ani.

Nu era clar ce tren a folosit de această dată, dar în trecut acesta a călătorit cu trenuri blindate, care oferă un spațiu mai sigur și mai confortabil pentru un mare anturaj, gărzi de corp, mâncare și facilități, precum și un loc unde se discută agendele înaintea întâlnirilor, spun experții citați de Reuters.

De la preluarea puterii, la sfârșitul anului 2011, Kim a folosit trenul pentru a vizita China, Vietnam și Rusia.

Ce se află în zecile de vagoane cu care călătorește liderul suprem al Coreei de Nord

Nu se știe câte trenuri au folosit liderii nord-coreeni de-a lungul anilor, însă Ahn Byung-min, expert sud-coreean în transportul nord-coreean, spune că au fost necesare mai multe trenuri din motive de securitate.

Ahn precizează că aceste trenuri au între 10 și 15 vagoane fiecare. Unele sunt folosite doar de lider, cum ar fi dormitorul, în timp ce altele transportă gărzi de corp și personal medical. De asemenea, acestea au de obicei spații pentru biroul lui Kim, echipamente de comunicații, un restaurant și mai multe vagoane pentru transportul a două automobile blindate Mercedes.

Un videoclip difuzat în 2018 de televiziunea de stat nord-coreeană arăta întâlnirea lui Kim cu oficiali chinezi de rang înalt într-un vagon spațios, înconjurat de canapele roz. Videoclipul arăta și vagonul care adăpostește biroul lui Kim, cu un birou și un scaun, precum și o hartă a Chinei și a Peninsulei Coreene pe peretele din spate.

În 2020, televiziunea de stat a prezentat imagini cu Kim călătorind cu trenul pentru a inspecta o zonă afectată de un taifun, oferind o privire asupra unui vagon decorat cu lumini în formă de flori și scaune cu imprimeu de zebre.

În cartea din 2002 „Orient Express”, oficialul rus Konstantin Pulikovsky descria o călătorie de trei săptămâni la Moscova a lui Kim Jong Il, tatăl și predecesorul lui Kim Jong Un. În acel tren, cutii de vin Bordeaux și Beaujolais erau aduse din Paris, la fel ca și homari vii, conform cărții.

Cum traversează granițele trenurile blindate și pline de armament ale lui Kim Jong-Un

Când Kim Jong Un a mers cu trenul în Rusia, inclusiv în 2023 pentru un summit cu președintele Vladimir Putin, ansamblurile roților trenului au trebuit reconfigurate la o stație de graniță, deoarece cele două țări folosesc ecartamente diferite, a explicat Ahn.

În cazul Chinei, nu există o astfel de necesitate, însă o locomotivă chineză tractează trenul după ce trece granița, deoarece un inginer local cunoaște sistemul de cale ferată și semnalizarea, a declarat Kim Han-tae, fost inginer de trenuri sud-coreean care a scris o carte despre căile ferate nord-coreene.

Pentru summiturile anterioare cu Xi Jinping, garnitura special echipată a lui Kim era de obicei tractată de locomotive verzi DF11Z, fabricate în China, purtând emblema China Railway Corporation și cel puțin trei numere de înregistrare diferite, conform unei analize a imaginilor media.

Istoria trenurilor misterioase care se află în centrul propagandei Phienianului

Kim Jong Il a folosit exclusiv trenul pentru a vizita Rusia de trei ori, inclusiv o călătorie de 20.000 km la Moscova în 2001. El a murit, se pare de un atac de cord, la sfârșitul anului 2011, în timp ce se afla într-unul dintre trenurile sale; vagonul este expus la mausoleul său.

Trenul a fost un element central al propagandei de stat, prezentând familia conducătoare Kim pe parcursul lungilor călătorii feroviare pentru a întâlni nord-coreeni obișnuiți din întreaga țară.

În 2022, televiziunea de stat a prezentat ceea ce a numit o „călătorie exhaustivă cu trenul” a lui Kim Jong Un prin Coreea de Nord pentru a inspecta culturile de porumb și a promova o „utopie comunistă”.