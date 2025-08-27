Phenianul reacționează după declarațiile președintelui sud-coreean despre denuclearizare: „Un ipocrit”

Coreea de Nord l-a numit „ipocrit” pe președintele sud-coreean Lee Jae Myung, după ce acesta a făcut declarații privind denuclearizarea peninsulei coreene în timpul unei vizite la Washington.

Luni, în Biroul Oval al Casei Albe, Lee Jae Myung a afirmat că alianța dintre Coreea de Sud și SUA va fi „consolidată” atunci „când va exista o cale către denuclearizare, pace și coexistență în peninsula coreeană”. De la preluarea mandatului în iunie, președintele sud-coreean și-a exprimat dorința de a îmbunătăți relațiile cu Coreea de Nord, care deține arme nucleare, potrivit Reuters.

Phenianul a reacționat imediat, prin intermediul agenției oficiale KCNA, afirmând că președintele sud-coreean, „care pretindea că dorește restabilirea relațiilor” cu Nordul, și-a dezvăluit „adevărata natură de obsedat de confruntare” și este un „ipocrit”. KCNA a adăugat că mențiunea lui Lee despre „denuclearizare” „nu este altceva decât un vis naiv, ca și cum ai încerca să prinzi un nor plutind pe cer”.

Nordul reafirmă statutul său nuclear

De la eșecul summitului cu Statele Unite din 2019, Coreea de Nord a subliniat că nu va renunța niciodată la arsenalul său nuclear și se consideră o putere nucleară „ireversibilă”.

În cadrul întâlnirii cu Donald Trump, Lee Jae Myung i-a cerut președintelui american, care s-a lăudat adesea cu relațiile personale cu Kim Jong-un, să contribuie la instaurarea păcii între Nord și Sud.

Trump își exprimă dorința de relansare a diplomației nucleare

În aceeași întâlnire de luni de la Biroul Oval, președintele american a declarat că dorește să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean, pentru a relansa diplomația nucleară eșuată din primul său mandat. „Aș dori să am o întâlnire cu el. Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu Kim Jong-un într-un moment viitor oportun”, a spus președintele american. Trump care s-a întâlnit cu liderul nord-coreean de trei ori în primul său mandat, a declarat că speră să reia discuțiile cu Kim „poate chiar în acest an”.