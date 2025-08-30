search
Xi Jinping va fi alături de Putin, Kim Jong-Un și liderii Iranului și Myanmarului, la parada militară „Ziua Victoriei”, din Beijing

0
0
Publicat:

Liderii unora dintre cele mai sancționate regimuri din lume – Rusia, Coreea de Nord, Iran și Myanmar – vor fi prezenți alături de președintele chinez Xi Jinping la parada militară de pe 3 septembrie, la Beijing. Evenimentul, organizat de „Ziua Victoriei” pentru a marca sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, este văzut de analiști ca o demonstrație de solidaritate împotriva Occidentului.

Xi Jinping și Vladimir Putin. FOTO: Profimedia
Xi Jinping și Vladimir Putin. FOTO: Profimedia

Pentru prima dată, liderul rus Vladimir Putin și cel nord-coreean Kim Jong-Un vor apărea în public alături de Xi Jinping. Li se vor alătura președintele iranian Masoud Pezeshkian și șeful juntei militare din Myanmar, Min Aung Hlaing, în timp ce zeci de mii de soldați vor defila prin capitala chineză, relatează Reuters.

„Axa destabilizării”, în centrul atenției

Analiștii occidentali au catalogat acest cvartet drept „Axa destabilizării”, o alianță de state care contestă ordinea mondială condusă de Occident, subminează sancțiunile economice și își oferă sprijin reciproc în fața presiunilor internaționale.

În contrast, aproape niciun lider occidental nu se va afla printre cei 26 de șefi de stat și de guvern anunțați la eveniment. Singurele excepții: premierul slovac Robert Fico și președintele sârb Aleksandar Vučić, ambii cunoscuți pentru relațiile lor pragmatice cu Moscova și Beijingul.

„Xi Jinping încearcă să demonstreze că este foarte puternic”

„Xi Jinping încearcă să demonstreze că este foarte puternic, că este încă influent şi bine văzut în China”, afirmă Alfred Wu, profesor la Universitatea Națională din Singapore.

Prezența lui Putin și Kim, consideră expertul, „subliniază ambițiile liderului chinez de a se poziționa ca jucător global”.

China, care importă aproximativ 90% din exporturile de petrol sancționate ale Iranului și continuă să colaboreze economic cu Myanmar, își consolidează astfel relațiile cu state aflate sub presiunea sancțiunilor internaționale.

Printre participanții confirmați se mai numără președintele belarus Aleksandr Lukașenko, președintele indonezian Prabowo Subianto, precum și fostul premier japonez Yukio Hatoyama. Națiunile Unite vor fi reprezentate de subsecretarul general Li Junhua.

China

