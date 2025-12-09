search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Epava unei nave antice, descoperită de scafandri arheologi în golful din Alexandria

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Scafandrii arheologi au descoperit în portul antic al Alexandriei epava unei ambarcațiuni de agrement de acum 2.000 de ani, construită într-un stil similar cu faimoasele palate plutitoare ale Ptolemeilor.

Imagine cu epava descoperită recent la Alexandria. FOTO: captura YouTbube/Hilti Foundatio
Imagine cu epava descoperită recent la Alexandria. FOTO: captura YouTbube/Hilti Foundatio

O echipă de scafandri arheologi a descoperit recent epava unei ambarcațiuni de agrement cu aproape 2.000 de ani vechime în apele portului din Alexandria, Egipt, potrivit unui comunicat al Institutului European de Arheologie Subacvatică (IEASM), citat de Agerpres.

Nava, cu o lungime de peste 35 de metri și o lățime de aproximativ șapte metri, a fost găsită în adâncurile portului de pe insula Antirhodos, acum scufundată, oferind dovezi importante despre navigaţia din perioada elenistică.

Analizele efectuate asupra ambarcațiunii au scos la iveală inscripții în limba greacă gravate pe grinda centrală a chilei, datând probabil din prima jumătate a secolului I î.Hr., ceea ce întărește ipoteza că nava a fost construită local, în Alexandria, într-o perioadă în care insula găzduia un palat regal și un templu dedicat zeiței Isis, reprezentând un simbol al bogăției și puterii elitei elenistice.

Ambarcațiunea avea o cabină decorată somptuos și era propulsată exclusiv cu rame, fără a utiliza pânze.

Directorul IEASM, Franck Goddio, care a publicat recent un studiu detaliat despre insula Antirhodos și templul său principal, bazat pe cercetările subacvatice începute în anii 1990, subliniază că aceste nave de agrement erau precursoarele fastului naval al dinastiei Ptolemeilor, fiind similare cu celebrul vas folosit de Cleopatra pentru a-l impresiona pe Iulius Cezar în primăvara anului 47 î.Hr.

De-a lungul timpului, scafandrii au recuperat din golful Alexandriei coloane, statui, monede și alte artefacte, majoritatea rezultate dintr-un cutremur cae a dus la scufundarea insulei din apropiere. Multe dintre ele sunt expuse la Muzeul Greco-Roman din Alexandria, reconstituind atmosfera fastuoasă și viața cotidiană a portului în perioada antichității.

Potrivit aceleiaşi surse, cercetările viitoare asupra carenei ambarcațiunii „promit să ofere o incursiune fascinantă în viața, religia, luxul și divertismentul aristocrației de pe căile navigabile ale Egiptului roman antic”.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea Rusiei, avertizează șeful Marinei
digi24.ro
image
Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje
stirileprotv.ro
image
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Clubul din SuperLiga a pompat 300.000 de euro dintr-un foc pentru liniștea echipei: „Când i-am plătit, unii jucători nici nu mai știam că au fost la noi”
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
De ce se întorc în țară medicii plecați în Occident. Ce spune un neurolog care vrea să lucreze în spitalele din România
antena3.ro
image
400.000 de români vor plăti rate mai mici din ianuarie. IRCC scade la 5,67%
observatornews.ro
image
Blocul groazei din Rahova a ajuns un pericol iminent! Ce a apărut într-unul dintre apartamentele care a explodat
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Setarea pe care să o faci la calorifer noaptea. Nu trebuie dat la minim, dar nici oprit pentru a economisi bani
playtech.ro
image
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei la CNAS
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! A murit în urmă cu puțin timp!
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Vestea bună pentru părinţi venită la final de an. Legea a trecut TACIT de Senat
romaniatv.net
image
536 de lei la pensie. Anunțul Casei Naționale de Pensii pentru aproape un milion de români
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
Kate Middleton, Prințul William, George, Charlotte și Louis foto profimedia 1056774878 jpg
Mesajul rar al Prințului Louis! Băiatul cel mic al lui Kate Middleton a surprins cu scrisul de mână la concertul de colinde
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Pilotul Lonnie Moseley și fermierul Lucien Lestang, în fața resturilor avionului prăbușit (© IWM Duxford)
Povestea pilotului care s-a deghizat în fermier surdo-mut pentru a scăpa de naziști
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă

OK! Magazine

image
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon