Epava unei nave antice, descoperită de scafandri arheologi în golful din Alexandria

Scafandrii arheologi au descoperit în portul antic al Alexandriei epava unei ambarcațiuni de agrement de acum 2.000 de ani, construită într-un stil similar cu faimoasele palate plutitoare ale Ptolemeilor.

O echipă de scafandri arheologi a descoperit recent epava unei ambarcațiuni de agrement cu aproape 2.000 de ani vechime în apele portului din Alexandria, Egipt, potrivit unui comunicat al Institutului European de Arheologie Subacvatică (IEASM), citat de Agerpres.

Nava, cu o lungime de peste 35 de metri și o lățime de aproximativ șapte metri, a fost găsită în adâncurile portului de pe insula Antirhodos, acum scufundată, oferind dovezi importante despre navigaţia din perioada elenistică.

Analizele efectuate asupra ambarcațiunii au scos la iveală inscripții în limba greacă gravate pe grinda centrală a chilei, datând probabil din prima jumătate a secolului I î.Hr., ceea ce întărește ipoteza că nava a fost construită local, în Alexandria, într-o perioadă în care insula găzduia un palat regal și un templu dedicat zeiței Isis, reprezentând un simbol al bogăției și puterii elitei elenistice.

Ambarcațiunea avea o cabină decorată somptuos și era propulsată exclusiv cu rame, fără a utiliza pânze.

Directorul IEASM, Franck Goddio, care a publicat recent un studiu detaliat despre insula Antirhodos și templul său principal, bazat pe cercetările subacvatice începute în anii 1990, subliniază că aceste nave de agrement erau precursoarele fastului naval al dinastiei Ptolemeilor, fiind similare cu celebrul vas folosit de Cleopatra pentru a-l impresiona pe Iulius Cezar în primăvara anului 47 î.Hr.

De-a lungul timpului, scafandrii au recuperat din golful Alexandriei coloane, statui, monede și alte artefacte, majoritatea rezultate dintr-un cutremur cae a dus la scufundarea insulei din apropiere. Multe dintre ele sunt expuse la Muzeul Greco-Roman din Alexandria, reconstituind atmosfera fastuoasă și viața cotidiană a portului în perioada antichității.

Potrivit aceleiaşi surse, cercetările viitoare asupra carenei ambarcațiunii „promit să ofere o incursiune fascinantă în viața, religia, luxul și divertismentul aristocrației de pe căile navigabile ale Egiptului roman antic”.