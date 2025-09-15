Un urs a fost văzut în județul Dâmbovița. Autoritățile au trimis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Valea Leurzii

Un urs a fost observat ieri seară, în jurul orei 22:00, în localitatea Valea Leurzii din județul Dâmbovița. Incidentul a determinat mobilizarea imediată a mai multor instituții. Până la această oră, ursul nu a fost găsit.

La fața locului au intervenit Garda de Intervenție Fieni, un echipaj SMURD cu paramedici, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.

Pentru siguranța locuitorilor, autoritățile au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert, relatează Dâmbovițeanul.ro.

Recomandări pentru cetățeni

- Dacă întâlnești un urs, retrage-te încet și calm, fără contact vizual direct.

- Evită să-l încolțești.

- Fă zgomot moderat pentru alunga animalul, dar evită să strigi.

- În cazul unui atac, adoptă poziția fetală și protejează-ți capul cu mâinile.

Amintim că sâmbătă, 13 septembrie, un bărbat de 66 de ani a fost atacat de un urs în timp ce lucra pe câmp, în județul Mureș. El a reușit să scape și să ajungă în localitate, de unde a sunat la 112. Potrivit ISU Mureș, bărbatul a suferit răni grave la nivelul feței, fiind în stare critică (cod roșu medical), cu multiple leziuni și semne de desfigurare.