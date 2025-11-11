search
Marți, 11 Noiembrie 2025
O femeie a murit în urma unui incendiu izbucnit la o casă din Alba

Publicat:

 O femeie a murit intoxicată cu monoxid de carbon, în urma unui incendiu izbucnit în seara de luni, 10 noiembrie, la o casă din localitatea Ampoiţa, județul Alba.

Echipajul medical a constatat decesul. FOTO Shutterstock
Echipajul medical a constatat decesul. FOTO Shutterstock

Detaşamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, luni seara, în Ampoiţa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în camera unei locuinţe, potrivit Agerpres.

„În interiorul locuinţei a fost identificată o persoană de sex feminin. Ca urmare a evaluării medicale de către echipajul medical (SAJ), a fost declarat decesul acesteia, fiind intoxicată cu monoxid de carbon", a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba, Alexandru Crişan,.

Incendiul a fost stins de către pompierii militari, urmând să fie stabilită cauza izbucnirii acestuia.

Amintim că, anul trecut,  femeie în vârstă de 49 de ani și fiicele sale, de 6, respectiv 13 ani, au fost găsite moarte, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon.

Alba Iulia

