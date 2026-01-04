Video Ministrul Radu Miruţă, deszăpezire cu freza de mână în stațiunea Rânca. „Cine nu face pârtie e rost de bârfă între vecini”

Ministrul USR al Apărării, Radu Miruţă, se află în stațiunea Rânca, județul Gorj, pentru care spune că s-a străduit să fie declarată stațiune de interes național.

Ministrul Radu Miruță spune că două zile la Rânca ninge încontinuu, iar cine nu face pârtie ar putea să ajungă în gura vecinilor.

”Rânca e mirifică și vara și iarna, dar parcă atunci când e de-a dreptul acoperită de zapadă, e frumusețea absolută. Pentru frumusețea asta m-am străduit să fie declarată stațiune de interes național.De 2 zile aici ninge cam încontinuu, iar cine nu face pârtie e rost de bârfă între vecini dimineața la cafeaua băută în stradă. Așa că mai cu lopata, mai cu freza, îmi câștig dreptul de a fi în tabăra celor cu partia făcută”, a scris miruță pe pagina de Facebook.

Radu Miruță este originar din Novaci (zona Rânca) iar la sfârșitul lunii octombrie Guvernul a adoptat o hotărâre privind aprobarea atestării ca staţiune turistică de interes naţional a oraşului Novaci.

”Rânca este, pentru mine, unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească. Are o frumuseţe care îţi taie respiraţia, potenţial imens, dar şi nevoie de dezvoltare reală, de atenţie şi de investiţii”, spunea atunci Miruță, care și-a pus semnătura pe document.

În ultimele zile, din cauza condiţiilor meteo din zonă, autorităţile au restricţionat periodic accesul către Rânca, fiind permis doar celor care locuiesc în zonă, aveau cazare asigurată acolo sau aveau maşini cu tracţiune integrală