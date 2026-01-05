Video O primărie din țară a fost amendată după ce străzile orașului nu au fost curățate corespunzător de zăpadă

O primărie din România a fost sancţionată cu peste 12.700 de lei pentru neîndeplinirea obligaţiilor privind deszăpezirea străzilor în timpul ninsorilor din ultimele zile, potrivit informaţiilor furnizate luni de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

Este vorba despre Primăria municipiului Bistriţa, care a primit trei sancţiuni contravenţionale, fiecare de 21 de puncte amendă, aplicate în zilele de 2, 3 şi 4 ianuarie. Valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei, ceea ce ridică totalul amenzilor la 12.757,5 lei.

„Până la acest moment, poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei municipiului Bistriţa au aplicat trei sancţiuni contravenţionale administratorului drumului, de 21 de puncte amendă fiecare, pentru neîndeplinirea obligaţiilor de menţinere a viabilităţii străzilor”, au precizat reprezentanţii IPJ Bistrița, potrivit Agerpres.

Primarul Bistriţei, Gabriel Lazany, a anunţat că luni dimineaţă s-a întrunit Comandamentul de iarnă pentru a stabili intervenţiile de deszăpezire şi combatere a poleiului.

„Am analizat situaţia din teren şi am stabilit intervenţiile pentru deszăpezire şi combaterea poleiului, cu prioritate pe arterele principale, străzile secundare şi trotuare”, a scris edilul pe Facebook.

În ultimele zile, administraţia locală a intervenit cu utilaje, clorură de calciu şi material antiderapant pe străzile principale şi aleile dintre blocuri.

De asemenea, voluntarii SVSU au sprijinit deszăpezirea căilor de acces către lăcaşurile de cult, Spitalul Judeţean, Serviciul Judeţean de Ambulanţă şi zonele intens circulate.